¡De fábula!, captan en video la amistad de coyote y tejón

China.- En medio del brote del coronavirus 2019-nCoV, las imágenes de una pareja de ancianos supuestamente contagiados que parecen despedirse en un hospital ha conquistado las redes sociales.

En el video se ve cómo el hombre le habla a su esposa mientras se toman de la mano, acostados en sus camillas en un hospital. El usuario que compartió las imágenes en Twitter explica que la pareja, de unos 80 años, dio positivo por infección del virus, y que “esta podría ser la última vez que se encuentran y se saludan”.

La escena ha sido vista ya por más de 600 mil usuarios, muchos de los cuales se mostraron conmovidos por las “desgarradoras” imágenes y enviaron sus bendiciones a la pareja deseando que superen el virus, que afecta principalmente a los ancianos y a quienes padecen otras enfermedades.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020