DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

Esta semana, el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre ya dio la cara para dar avances de las investigaciones de los ataques a tiendas Oxxo ocuridos en varios municipios y del asesinato de uno de los hijos del alcalde de Celaya, Javier Mendoza y ya le cayó otra papa caliente con el caso de los dos luchadores desaparecidos.

En los últimos días se dio el hallazgo de dos cuerpos -aunque oficialmente aún no se dice si son de ambos luchadores-. Por lo pronto, ya las autoridades municipales hicieron declaraciones pues ambos desaparecidos laboraban en el gobierno local.

La del secretario de Seguridad ahí queda. El deslinde de las actividades a las que se habrían dedicado una o las dos víctimas por la aparición de -al menos- una manta que habla de las actividades de uno de ellos.

Y también, la de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett quien dijo que -sin el afán de criminalizar- “hay que revisar las actividades de los dos funcionarios”.

Como quiera que sea, lo que tenemos hoy en el estado a partir de los últimos hechos, ataques vinculados en el caso de Celaya, al hijo del presidente municipal y en el otro, presuntamente contra funcionarios en Irapuato, es la acción del crimen organizado en los gobiernos municipales.

Hablamos del segundo y el tercer municipio más grandes de la entidad. Casos que saltan a la opinión pública nacional porque, otra vez, ya no son los malos que se matan entre ellos sino crímenes que impactan en el entorno cercano de gobiernos municipales.

En el Guanajuato violento de nuestros tiempos -hay que decirlo de nuevo- ya no es lo más significativo bajar la cifra de homicidios dolosos sino analizar el microcosmos que representa la violencia en cada municipio.

En Moroleón, por ejemplo, también se dio un incidente en el vehículo de la alcaldesa Denisse Sánchez al que intentaron emboscar. La violencia que sufre Irapuato es distinta a la de Celaya y la de ambos muy diferente en su génesis a la que se vive en León.

Siempre se ha hablado de la depuración constante de las corporaciones policiacas. ¿Acaso ahora hay que extenderlo a otras áreas de los Municipios?

La narrativa de los gobiernos tiene que ajustarse, pero más que ello, los resultados tienen que darse de manera mucho más rápida. Si hay una mayor capacidad de infiltración de los criminales en la vida pública tenemos otra señal preocupante.

Demasiados frentes de ataque del crimen organizado para resquebrajar el tejido social, ganar terreno y, al parecer, ahora también embestir en contra de las autoridades, ya sea para sembrar terror, mandar mensajes o ganar aliados.

Hechos que, afortunadamente, no doblegan la voluntad del gobernador en turno por lograr el objetivo de pacificar al estado, pero que ante los hechos consumados, ahora se ve mucho más compleja la tarea.

Lee también: Sin respuestas y en la incertidumbre dejan caso de rapto de luchadores en Irapuato

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

Pues ya que está de moda que mujeres -que no son guanajuatenses- son llevadas por los partidos a grandes posiciones, de buenas a primeras, el PAN ya sigue los pasos del PRI y de Morena.

En el tricolor, Ruth Tiscareño es la dirigente estatal del PRI, pero también es diputada local en un claro agandalle de posiciones que antes al menos se repartían entre unos cuantos y ahora solo se agencian dos.

El problema en el PRI no es ese agandalle sino que son muy pocas las posiciones que hay en disputa.

En Morena también entregaron una posición a una mujer que no nació en Guanajuato. Hades Aguilar Castillo -que está bien conectada en las altas esferas del partido gobernante en lo federal- llegó a la bancada con un perfil bajísimo e incluso de la mano de la polémica por sus constantes ausencias.

Pero con la llegada de los tiempos de renovación del partido, apareció su designación como líder de los ‘Comités de Defensa de la 4T’ y como una de las organizadoras del proceso de elección de los consejeros distritales, que en todo el país se ha convertido en una demostración de las viejas malas artes de nuestro corporativismo: el acarreo y la compra de votos. Un cochinero, pues.

Pero Hades Aguilar ya suena como un personaje estelar para Morena en 2024. Ya lo es ahora, además de polémica y controvertida. Puede llegar incluso a ser candidata al Senado, dicen algunos.

ahora nos enteramos que María Isabel Ortiz Mantilla, secretaria de Medio Ambiente (poblana de nacimiento y militante panista) ya cambió su residencia a Guanajuato.

El lunes pasado apareció como integrante del Comité Municipal del PAN en León, que encabezará Pilar Ortega y ya se dice que -con bendición del inquilino de Palacio- podría ser candidata a diputada en la siguiente elección.

Guanajuato es pues, tierra de oportunidades para mujeres de la política foráneas que no encontraron las condiciones para destacar en sus tierras de origen.

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

El Ayuntamiento de León aprobó el pasado jueves un presupuesto de 100 millones de pesos para acciones de seguridad que incluyen la compra de arcos carreteros que se instalarán en siete puntos de la ciudad.

Quienes cuestionan el proyecto dicen que se trata de una versión municipal del proyecto ‘Escudo’, cuyos resultados se diluyeron en la creciente violencia que se dio en Guanajuato a partir de la segunda mitad del gobierno de Miguel Márquez. Y hay bases para acompañar ese señalamiento.

Pero por ejemplo, el síndico Arturo Sánchez Castellanos afirma que hay más bases para pensar que este proyecto puede dar buenos resultados. Como líder empresarial fue muy crítico de los posibles resultados de ‘Escudo’ en León.

“En su momento cuestioné que cómo iba a dar buenos resultados si solo vigilaba seis puntos de trecce estratégicos. Creo que es buena decisión blindar León, con la ventaja de que al ser municipal, nosotros tendremos el control, pero sí estará enlazado al C5 estatal”, externó.

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

ANDRADE Y TORRES GRACIANO: LOS ÚLTIMOS “REBELDES”

Hace exactamente siete años, Humberto Andrade Quesada era electo como dirigente estatal blanquiazul. Aspirante único y que aglutinaba a las corrientes en pugna en ese momento. Un signo de estabilidad en la temprana y desigual disputa de la candidatura a gobernador.

No lo sabía, pero era el último dirigente que tenía cierto poder en el partido y que no sería un simple gerente o administrador, como lo es ahora Eduardo López Mares.

De hecho, hasta tuvo oponente que ni la burla perdonaba. Gerardo de los Cobos Silva se ponía el traje de rebelde luego de que ni siquiera pudo acreditar los requisitos para participar en la contienda. Con infinita desmemoria, reclamaba una presunta inequidad en la contienda por la dirigencia estatal.

Lo hacía él, que había gobernado el partido con mano de hierro en los noventas y que aplastó cualquier disidencia.

Y hace un sexenio Fernando Torres Graciano (entonces senador) participaba en un evento con todos los tintes de un destape en Celaya con varias decenas de simpatizantes. No se pronunciaba él, pero sí, su padrino, el exgobernador Juan Manuel Oliva que militaba abiertamente en el bronx.“Yo los invito a que crean en este movimiento, a que no duden y no debiliten esta aspiración que surge hoy en este gran número de hombres y mujeres que nos reunimos”, dijo Juan Manuel Oliva, según un audio grabado por uno de los asistentes.

Humberto Andrade pudo ser un factor de cohesión sobre todo para calmar las ansias de novillero de Fernando Torres Graciano, quien siempre lo consideró un aliado. Con Andrade en la dirigencia estatal, Torres Graciano no iba a repelar.

Cuando el aparato que iba a imponer a Diego Sinhue como candidato a la gubernatura comenzó a operar, hubo algunas resistencias e intentos de rebeliones. Sobre todo estaba en riesgo la posibilidad de que Héctor López Santillana no repitiera como candidato a alcalde leonés y surgiera otro aspirante que pudo ser el propio Fernando Torres o el mismo Humberto Andrade.

Este último finalmente fue acorde a su personalidad retraída porque tuvo en sus manos la decisión para aceptar, pero le dio frío y se zafó. El sacrificado hubiera sido Héctor López.

En 2018 ya operaba el dedazo en el PAN, pero todavía los dueños del balón tenían ciertas consideraciones que hoy ya desaparecieron.

En la dirigencia estatal, Eduardo López es un soldado más del dieguismo y las necesidades de la sucesión y no hay quien se vaya a rebelar en el proceso de selección panista para la gubernatura.

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

“Las investigaciones que nosotros tenemos nos indican que no se trata de una actividad relacionada con el Municipio, con la administración, eso sí quiero dejarlo en claro”.

Ricardo Benavides

Secretario de Seguridad de Irapuato

¿Se supondría que con esta declaración tendrían que tranquilizarse los ciudadanos de Irapuato? Su muerte no tiene que ver con su labor en el gobierno y entonces, ¿no hay de qué inquietarse? Y la Fiscalía, mientras tanto, el habitual silencio.

DE CELAYA A IRAPUATO: LAS CARAS DE LA VIOLENCIA

Quizás te interese:

JRP