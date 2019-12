De acuerdo Agripino en reposición de actividades

Tal como lo habían pedido los estudiantes manifestantes, se tendrán que reponer las actividades que han sido suspendidas durante el paro

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, aseguró que se tendrán que reponer las actividades que han sido suspendidas lo cual fue una de las principales peticiones de los alumnos que han permanecido en paro estudiantil, ello garantizando sus derechos académicos.

Afirmó que tiene que analizarse caso por caso, “yo no quisiera sumir un criterio general cuando cada programa educativo, incluso cada grupo tiene sus propias características, yo no me atrevería a anticiparlo, lo que anticipo es que tiene que hacerse un análisis anteponiendo el respecto a los derechos académicos de los estudiantes y facilitándoles todos los mecanismos para que puedan culminar su semestre en las mejores condiciones”.

Así lo señaló en entrevista al concluir la reunión con miembros de la comunidad estudiantil llevada a cabo ayer por la mañana en el Teatro Principal, en donde señaló que se tienen que buscar las posibilidades ya sea en este semestre u optimizando el próximo ciclo, anteponiendo el respeto de los derechos académicos de los estudiantes.

Al cuestionarlo sobre si existe un reconocimiento por parte de la casa de estudios de que hay cosas que no se han hecho para garantizar la seguridad de los alumnos, Luis Felipe Guerrero Agripino señaló “comparezco el día de hoy con absoluto respeto, admiración y reconocimiento a la comunidad universitaria, segundo, con la convicción plena de un trabajo realizado, pero tercer y el más importante, comparezco con plena humildad que debe caracterizar a una persona universitaria, con humildad y verticalidad para afrontar cualquier situación y analizar todas las posibilidades máxime cuando emanan de la comunidad universitaria que represento y de nuestra magnifica comunidad estudiantil”.

Tras la reunión donde se leyó de forma puntual las exigencias de la comunidad estudiantil a fin de que se firme un convenio de colaboración, Luis Felipe Guerrero Agripino, afirmó que el documento se analizará respecto a lo que le corresponde a la casa de estudios.

Comentarios

Comentarios