De 31 anexos en Celaya sólo uno cuenta con todos los permisos en regla

Roberto Lira

Celaya.- De un total de 31 centros de rehabilitación contra las adicciones ubicados en el municipio, se detectó que hay 11 operando, 12 que no están en funcionamiento y cinco que no cuentan con internos, solo uno de los establecimientos cuenta con todos los permisos en regla y el resto deberán regularizarse para seguir operando.

Luego de los ataques a un anexo en la ciudad de Irapuato, que dejó 27 personas asesinadas, se realizó un operativo para verificar este tipo de establecimientos en todo el estado; en Celaya las autoridades estatales que encabezaron el operativo tenían un listado de 33 centros de rehabilitación, sin embargo, solo 31 fueron revisados por que dos no coincidían con este giro, se trataban de una clínica dental y un centro de rehabilitación física.

De los inmuebles revisados, el director de Desarrollo, Gustavo Báez Vega, detalló que 12 han realizado o iniciado el trámite para operar, 16 no cuentan con ningún registro o inicio de trámite y solo dos cuentan con sus permisos en regla, el Centro de Integración Juvenil y uno más que ya cerró.

Asimismo, luego de la revisión se verificó que 11 anexos se encuentran trabajando y tienen pacientes en tratamiento, cinco que también operan pero que no tienen internos y 12 más que ya no están en funcionamiento, ninguno de estos establecimientos ha concluido su trámite y tienen 30 días para regularizarse.

“Los que tienen internos, por ocupación es complicado, no se trataba de desalojarlos, al final de cuentas tienen gente ahí con algún problema, pero los que no tenían esos se les clausuró y no pueden ya ingresar, los que siguen en operación y que no tenían internos ellos ya no pueden integrar internos si no tienen su permiso y los que ya tenían internos no pueden seguir alojándolos”, explicó el director de Desarrollo Urbano.

Señaló que estos establecimientos fueron notificados para que regularice su situación, ya sea su reubicación, para aquellos que se encuentran en zonas que no cumplen con el uso de suelo para este giro, o para cerrar si no continuará su trámite.

