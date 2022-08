Dayana Scarlett apenas cumplirá tres años, pero ya ha enfrentado un terrible cáncer que atormenta a su madre y hermanos

Manuel Arriaga

Pénjamo .- Dayana Scarlett es una niña de 2 años que lucha por vivir, en el Hospital de Alta Especialidad en la ciudad de León. Se encuentra grave a consecuencia de un tumor en médula espinal. Su mamá Consuelo Gaona Ventura, clama por ayuda para poder sobrellevar los gastos de sus tratamientos.

Dayana ha tenido una vida muy complicada desde su nacimiento. Su padre la abandonó al nacer y su madre quedó a su cargo con muchas limitaciones económicas.

Lee también: Hermanos invidentes piden apoyo para hallar casa, viven en pésimas condiciones

Consuelo Gaona Ventura trabaja en el campo, en la comunidad de Buenos Aires del municipio de Pénjamo de donde es originaria. Algunos de sus hijos les apoyan para su manutención, pero ahora los gastos se han multiplicado por los tratamientos que requiere la pequeña Scarlett.

En febrero de este mismo año, los médicos encontraron que la pequeña Dayana Scarlett tenía un tumor en la médula espinal. Se trata de un cáncer agresivo de grado cuatro que la llevó a someterse a una cirugía y a quimioterapias para tratar de erradicarlo.

Le instalaron una válvula en la cabeza que le permitió mejorar un poco, motivo por el cual la dieron de alta y volvió a convivir con su familia.

Recaída golpea su esperanza

Cuando parecía que llegaba una luz de esperanza para la pequeña Scarlett, hace unas semanas comenzó con vómitos y su madre Consuelo la trasladó de urgencia al Hospital.

La refirieron al Hospital de Alta Especialidad del Bajío en la ciudad de León al cual ingresó el 5 de Agosto de este año.

“Me dijeron que mi niña ya venía muy grave, también le dio Covid y eso complicó todo”, explicó la mamá de la menor que este 16 de septiembre próximo, estaría festejando sus tres años de vida.

“Para mí, estos momentos son difíciles porque mis hijos no alcanzan a sostener la casa y apoyarme para los tratamientos. Por eso la gente me está echando la mano para salir adelante con mi niña, porque no cuento con el papá”. Esto lo explicó Consuelo, mientras desayunaba para poder seguir cuidando de su hija.

Lee también: Acámbaro: familia de Juan Carlos no baja los brazos; piden apoyo para trasplante

Suplica ayuda

Ahora, la madre se encuentra en una ciudad donde no conoce a nadie, donde no tiene amigos y donde su único motor es poder cuidar a su hija. Espera que pueda mejorar para poder abrazarla y llevarla de nuevo a su comunidad.

“Lo que le pido a Dios es poder abrazarla de nuevo, poder volver a verla sonreír”, explicó la madre entre lágrimas.

Desesperada, Consuelo Gaona Ventura espera que algunas personas puedan sumarse a su causa y puedan realizar donaciones que permitan sobrellevar los gastos médicos que su hija necesita.

Los donativos los recibirá en la siguiente cuenta: Número de tarjeta Coppel 4169160803394916 A nombre de: Consuelo Gaona Ventura Teléfono: 4691080834

Te puede interesar:

LC