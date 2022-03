Acorde al personaje, David Olivares mantiene su cabello largo y barba tupida; este 2022 cumple 30 años interpretando a Jesús en el viacrucis

Scarleth Pérez

León.- Desde hace 30 años David Olivares dejó crecer su cabello, nunca más se afeitó su tupida barba, aunque los tatuajes le gustan, no lleva uno en su piel. En 1992 fue la primera vez que David apareció en un viacrucis. 30 años después lo sigue haciendo.

David Olivares de la Torre ha dedicado más de la mitad de su vida a representar a Jesús. A sus 56 años, en este 2022 cumple 30 años presentándose en dos de los más importantes viacrucis de la ciudad de León.

Su largo cabello rizado y sus brillantes ojos amielados viven en los recuerdos de muchos leoneses, la corona de espinas permanece en su frente.

“Hace 30 años empecé. Fui invitado por un amigo del centro para participar. Mi primer año no participé de Cristo, dos años participé de Simón Cirineo ahí en catedral. Ya el tercer año me dieron el papel de Jesús”, mencionó David.

Foto: Scarleth Pérez

Larga tradición

El vecino de Santa Rosa de Lima, una colonia de la ciudad zapatera, actuó en el viacrucis de la catedral de Nuestra Señora de la Luz por 18 años y hace más de ocho, se unió al del templo del Señor del Calvario.

De oficio conocido como “el de los hot dogs de los mariachis”, también desde hace 30 años David Olivares se esfuerza por vivir una cuaresma tal cual la palabra de Dios la índica. Las noches de los jueves, previos a los viernes de cuaresma, David deja de vender hot dogs.

El miércoles de ceniza, los viernes de cuaresma y la semana santa, los hot dogs de las Plaza del Mariachi, no abren.

“Solo es una representación, pero sí es un papel muy importante porque eres la persona que la gente conoce como eres y cómo lo hace, para mí sí fue algo sorprendente porque nunca espere yo estar en ese papel”.

Si bien no lleva una vida al pie del catolisismo, y es que el alcoholismo y el divorcio se han manifestado en su historia, no está dispuesto a dejar el papel.

“Los compañeros ya me dicen, ‘David, ya déjalo’ y yo no lo voy a dejar hasta que me digan que ya. Muchos ya me dicen que ya estoy grande, que ya. Es muy difícil dejar un papel y más de los principales, todo son importantes. Pero este es uno de los que no puedo decir ‘ya hasta aquí’”.

Foto: Scarleth Pérez

Algunos lo llaman ‘bendito’

Ser ‘El Nazareno’ es un personaje bíblico que David Olivares quiere representar hasta que se lo permitan o que su edad sea un impedimento, reconoce que es “muy pesado”.

Él está dispuesto a entregarlo, cuando llegue otro compañero con la disposición de cuidar al personaje, porque “es algo único”.

“Es una cosa muy bonita, se siente uno alagado, es algo que siempre me pone la piel chinita y digo, ‘gracias padre mío por siempre darme la oportunidad de representarte aquí’… No quiero dejarlo, no quiero envejecer, quiero seguir participando”, dice David convencido.

David Olivares está agradecido con Dios porque en estos 30 años nunca ha enfermado. Tampoco ha visitado un doctor, “ni los peluqueros, ni los doctores, para mí no hay”, agrega.

La cruz que ha cargado David en sus casi 30 años siendo Jesús, es pesada, de madera natural y grande, difícil de cargar. El representante de Jesús no sabe de dónde agarra fuerzas para el largo recorrido de ese viernes santo, bajo el intenso rayo del sol.

Foto: Scarleth Pérez

“La gente piensa que estoy bendito por él, porque me ha ido bien”, señala David.

Después de dos años sin representación de la Pasión y Muerte de Jesús a consecuencia de la emergencia sanitaria por el covid-19, David Olivares ya ensaya para regresar como Jesús en esta semana santa.

El viacrucis del Calvario ya está en preparación, aunque aún no tienen claras las limitaciones de las autoridades ante el covid, los participantes ya están listos.