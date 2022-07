David Martínez Mendizábal criticó a la diputada del PAN Cristina Márquez por su rechazo a discutir el tema del matrimonio igualitario

Guanajuato.-El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, sentenció que el argumento planteado por la diputada panista, Laura Cristina Márquez Alcalá sobre el matrimonio igualitario es muy débil.

El miércoles la legisladora del PAN declaró que el matrimonio igualitario no es un tema que esté en la agenda de su grupo parlamentario. Acotó que el Código Civil ni lo prohíbe ni lo define, no obstante aclaró que hay las condiciones para que ejerzan su derecho al estar garantizado.

Cabe recordar que las personas del mismo sexo ya pueden contraer matrimonio gracias a una modificación al reglamento del Registro Civil por parte del ejecutivo y no por una reforma al Código Civil del Estado, que es lo que exigen los colectivos.

Sino está en la Constitución no hay garantía

Al respecto, el morenista dijo que su argumento es muy débil y que si no está en la Constitución, entonces el Estado no puede ofrecer una garantía de que se respete la modificación.

“Es un argumento muy débil, muy débil porque las disposiciones administrativas las puede modificar el gobierno en turno. Si llega un gobierno del Yunque va decir: ‘ya no me gusta’ y mandarte al Registro Civil a que no permita este tipo de matrimonio”, señaló.

Martínez Mendizábal planteó que se está a favor de todos los derechos humanos de todas las personas o no se está. También dijo que el rechazo al matrimonio igualitario pinta de cuerpo entero una mentalidad de Acción Nacional que cercena los derechos humanos.

“El que una persona diga que defiende los derechos humanos y es feminista;pero deja de lado reivindicaciones fundamentales como la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario tiene un grave punto de ceguera sobre algunos sectores que sí requieren de un trabajo legislativo de mayor altura…Uno puede amar a quien quiera y casarse si es su deseo y si es en libertad con quien quiera, y no evitar que la gente sea feliz. El fondo es un asunto de felicidad y de acceso a derechos y el PAN dice que no va a defender esa agenda por sus telarañas intelectuales”, acotó.

Chocan por seguridad nacional

Los diputados Alejandro Arias del PRI y David Martínez Mendizábal de Morena ‘chocaron’ en la Diputación Permanente; luego de que el primero presentara un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconfigurar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El diputado Alejandro Arias, planteó que la estrategia de seguridad ha sido un fracaso que se traduce en caos, impunidad e injusticia. Expresó que el Gobierno Federal se ha caracterizado por implementar instrumentos que no tienen un sustento en la planeación.

David Martínez Mendizábal critica al PAN Foto: Alejandro Sandoval

Además de que carecen, en muchos casos, de la carga diagnóstica y técnica. La cual no presenta mejoras reales.

El diputado del PRI citó que en lo que va de la presente administración hasta mayo de 2021 se contabilizaron más de 120 mil víctimas de homicidio doloso; lo que representa un incremento del 40%, respecto al sexenio anterior.

Impunidad impera con ‘abrazos y no balazos’

También agregó que las cifras son un indicador del fracaso de la Estrategia Nacional de Seguridad. Pues carece de indicadores que demuestren un avance en materia de seguridad.

Además, criticó que la impunidad impera bajo lema de que la paz se construye con abrazos y no balazos y su más reciente invocación, ‘regala un libro a un criminal’.

David Martínez Mendizábal de Morena cuestionó el hecho de que estas aseveraciones vengan de un partido que inventó el corporativismo a través del gobierno. También se refirió al PRI como el partido que administró la pobreza en lugar de combatirla y que ‘cobijó al narcotráfico’.

