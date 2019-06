Dará a conocer Trump detalles del acuerdo con México

El presidente de Estados Unidos dijo que se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer, aunque está satisfecho con los compromisos realizados

Notimex

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su gobierno dará a conocer detalles sobre su acuerdo con México, al tiempo que negó un reporte de prensa que indicaba que México no había hecho compromisos importantes para detener el flujo de migrantes centroamericanos en la frontera sur.

Al tiempo en que expresó su ‘plena confianza’ en la colaboración con México en migración, a dos días de haber alcanzado el acuerdo que frenó la imposición de aranceles a productos mexicanos, confirmó que se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer, “una en particular”.

“México no estaba cooperando en la frontera en las cosas que teníamos, o no teníamos, y ahora tengo plena confianza, especialmente después de haber hablado con su presidente ayer, de que serán muy cooperativos y querrán hacer el trabajo correctamente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Destacó que todo lo acordado “se anunciará en el momento apropiado. Ahora habrá una gran cooperación entre México y Estados Unidos, algo que no existió durante décadas”, reiteró. Sin embargo, advirtió que si por alguna razón desconocida no hay esa cooperación, retomarán su postura anterior, muy rentable, en relación a los aranceles, pero confió en que no sea necesario.

El viernes pasado, México y Estados Unidos lograron en Washington un acuerdo para evitar la imposición de aranceles a las mercancías mexicanas. Según el acuerdo, las autoridades mexicanas ordenarán el despliegue de la Guardia Nacional en todo México, dando prioridad a su frontera sur, a partir del próximo lunes para reducir el flujo de migrantes indocumentados, entre otras medidas.

AL