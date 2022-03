Cobro de Derecho de Alumbrado Público

AHÍ VA. Poco a poco comienza a aligerarse la carga de lo que en algún momento fue una pesadilla para los municipios de Guanajuato a partir de 2012. La inconstitucionalidad del cobro de Derecho de Alumbrado Público según el tamaño de una vivienda.

CASI UNA DÉCADA. Por varios años, vimos reportes de déficits de centenares de millones de pesos pero ya se ve la luz al final del túnel. NÚMEROS. De acuerdo al reporte oficial, los municipios de Guanajuato en su conjunto lograron reducir el déficit entre facturación y recaudación del Derecho de Alumbrado Público al pasar de 400 millones de pesos en 2019 a 100.5 millones en 2020 y ahora a 42.5 al cierre de 2021.

RAZONES. Belén del Rocío Espinoza Aguirre, titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado aseguró que el uso de luminarias que eficientan el consumo de energía y la modificación de la fórmula fueron dos factores que han ayudado a reducir esta carga para los Municipios.

MÁS DATOS. Frente a alcaldes y tesoreros de los 46 municipios, la funcionaria dijo que el primer dato que se celebra es la reducción de la facturación que pasó de 864.9 a 825.1 millones de pesos lo que representa una reducción de 39,8 millones. En contraparte, la recaudación aumentó de 764 a 782 millones.

LOS APLICADOS. Son nueve los Municipios superavitarios en esa materia: Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, León, Moroleón, Purísima, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón. Espinoza Aguirre dijo que otro avance global fue que en los meses de junio y julio de 2021 se logró un superávit global de todos los municipios.

AQUELLOS DÍAS. Esto del Derecho de Alumbrado Público fue el tema para algunos enfrentamientos que en algún momento resultaron épicos incluso entre un gobernador y alcalde emanados del PAN.

HABITUAL. Justino Arriaga se rebeló en algún momento en contra del proyecto de compra consolidada que planteó Miguel Márquez al inicio de su sexenio tras una gira que hizo a China para revisar una oferta.

PROTAGONISTAS. Uno de los aliados de la idea fue Jaime Hernández Centeno, alcalde entonces de Apaseo El Alto, después diputado y ahora flamante funcionario panista. También se opuso quien fuera alcaldesa de León, Bárbara Botello.

REPUNTE. Miguel Márquez tuvo que abandonar la idea en uno de los momentos débiles de su sexenio. No se volvió a retomar la idea hasta los últimos años. Sin tanto ruido mediático se comenzó a abatir el déficit.

LA DEL ESTRIBO…

Parece que Ignacio Martín Solís no quiere la presidencia del consejo de SAPAL y que en Palacio Municipal tendrán que buscar un plan B según dicen las malas lenguas.

La segunda opción es Rafael Yamín Martínez, a quien tampoco le entusiasma mucho la idea. A ‘Rafi’ como le dicen sus amigos, le gusta más el tema social y no es un empresario al que le guste eso de ser “dejado”. Ya alguna vez fue presidente del Patronato de la Feria y se disgustó con algunos empresarios notables en la comarca.

Y si no se da ninguna de estas opciones hay quienes dicen que el tercero en discordia podría ser el exsecretario de Ayuntamiento, Luis Mariano Hernández Aguado, actual socio de Canadevi y próspero empresario inmobiliario.

Las malas lenguas recuerdan el vínculo que hubo hace muchos años entre Hernández Aguado y el ahora gobernador Diego Sinhue Rodríguez quien trabajó incluso con el también notario.

Diego Sinhue, le dio la bendición a María Rosa Medina como presidenta del Poder Judicial, no vaya a ser que uno de sus primeros jefes como abogado sea próximo presidente de SAPAL.

AURELIO MARTÍNEZ: LA MUTACIÓN DE UN BRAVO LÍDER EMPRESARIAL

Quien lo ve hoy, no lo reconoce en su perfil combativo y hasta rijoso de hace siete años cuando era el non plus ultra en el sector empresarial metido a la política.

Hace ocho y cuatro años, ‘Chachis’ como se le conoce en el gremio empresarial y político, daba de qué hablar por un par de pleitos que protagonizó frente a personajes centrales del trienio barbarista.

En 2013, se convirtió en un férreo opositor al arrendamiento de vehículos que contrató la administración. Con cifras y datos en mano, Martínez Velázquez aseguraba que el Municipio podía ahorrarse entre 6 y 15 millones si hubiese optado por otra vía de adquisición.

Ahí el pleito directo fue contra el tesorero, Roberto Pesquera, quien lo descalificaba al señalar que se trataba tan solo de datos ilustrativos y sin validez.

La relación con Bárbara Botello se deterioró después hasta que llegó el enfrentamiento en febrero de 2015, cuando el expresidente de Coparmex se acercó a Ángel Córdova; era inminente la nominación de este último como candidato de la coalición PRI-Verde a la alcaldía leonesa.

El regidor explotó y públicamente renunció a la dirigencia del PRI. Lo convencieron de permanecer para guardar las apariencias. Hoy, está muy cerca de los gobiernos de Morena como delegado de Banobras. Parece que como condición le pusieron no pelearse en Twitter ni en ninguna red social porque ha mutado su imagen de peleonero por una totalmente institucional.

Nada queda de aquél dirigente de Coparmex incendiario en contra de los gobiernos panistas que luego se convirtió en un aguerrido regidor priista en la administración de la alternancia que incluso se peleó abiertamente con la entonces alcaldesa. Posteriormente, Aurelio Martínez se acercó a Morena, aunque nunca militó en ese partido.

Quiso ser candidato a alcalde de León pero chocó con el expanista Ricardo Sheffield Padilla en 2018. Desde el autoexilio político tras su pugna con el excandidato a gobernador mantuvo su perfil combativo hacia adentro del propio morenismo en Guanajuato hasta que sus aliados lograron la delegación de Banobras que lo ha mantenido lejos de la estridencia política a la que estuvo acostumbrado desde 2009.

LORENA VS RICARDO; ¿QUIÉN LOS PONE EN ORDEN?

Como era de esperar, el exalcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, ya respondió a los obuses declarativos y señalamientos que ha hecho en las últimas semanas, su sucesora Lorena Alfaro sobre las herencias de la administración anterior.

Quienes los conocen saben que ambos políticos son de mecha corta y ayer el exalcalde no se anduvo por las ramas en el mensaje a través de Facebook. “Sabemos que detrás de los señalamientos hay intereses políticos y económicos”; “Hay que dejar las discusiones estériles”; “Crear problemas donde no los hay solo distrae, desgasta y retrasa el trabajo”, refirió Ortiz ayer en su video de tres minutos.

Por la mañana, en la Junta de Enlace en materia de Enlace Financiera, el Auditor Superior del Estado, Javier Pérez Salazar, pidió a los 46 alcaldes y alcaldesas no esperar a que el informe de resultados de las actas de entrega recepción de las administraciones que iniciaron labores el pasado 10 de octubre, llegue al Congreso local para notificar eventuales omisiones e irregularidades de sus antecesores.

Lorena Alfaro dijo que tuvo que solicitar adelanto de recursos mientras que Ortiz jura que dejó finanzas sanas y sólidas, ni más ni menos que 167 millones de pesos en las arcas y se dijo dispuesto a resolver cualquier duda e incluso a presentarse personalmente con todos los integrantes de su gabinete.

Aquí le había comentado hace unos días que León e Irapuato eran motivo de preocupación entre los guardianes de las buenas maneras y la paz interna del PAN-Gobierno.

En Irapuato falta ver si hay algún recurso en contra de la anterior administración porque en León, antes del acta de entrega-recepción ya están en el ambiente los casos del descuento en el Club Campestre, la desafectación de un predio en el kínder de Refugio del Campestre y las famosas retribuciones en Desarrollo Institucional que hicieron salir a responder al exalcalde Héctor López Santillana.

A diferencia de Lorena Alfaro que ha sido directa y no quiere dejar duda que es ella la de la inquietud en contra de su antecesor, Alejandra Gutiérrez no ha hecho una declaración que haga pensar que quiere ajustes de cuentas con el pasado.

Veremos si del fuego mediático pasan a los procesos directos ya en las instancias fiscalizadoras. Porque hubo incluso señalamientos en el cabildo irapuatense en días pasados de que falta por pagarle 400 millones de pesos al SAT.

Y eso no es cualquier cosa si la acusación es certera. Hacía un rato que no se daba un abierto enfrentamiento entre un alcalde saliente y entrante de alguno de los municipios del corredor industrial. El pleito personal ya escaló.

