El daño ambiental en Valle de Santiago que ocasionaron empleados de limpia de Yuriria, se solucionó con la donación de árboles y una disculpa

Luis Telles

Valle de Santiago.- Con una donación de arbolitos y un ‘disculpe usted’ por parte de las autoridades municipales de Yuriria quedó subsanado el daño ambiental; que empleados de limpia de ese municipio generaron con el tiradero de basura, en un predio ubicado en Valle de Santiago.

Así lo informó Marcela Araiza, directora de Medio Ambiente de Valle de Santiago, quien mencionó que analizan la manera de proceder, “con respecto a eso, si con una donación, si con una multa, ahorita se está trabajando en la creación de un convenio, todavía no tenemos exactamente cómo vamos a proceder”.

La funcionaria reconoció que, cuentan con un reglamento en el que se estipula una sanción de 5 a 500 Unidades de Medid y Actualización, pero dijo se investiga la manera en que ocurrieron los hechos, además de que trabajan en un convenio para solucionarlo.

Foto: Luis Telles

Araiza precisó que, como autoridad municipal tienen que aplicar el reglamento, pero no hay una cantidad ( multa ) fija, por lo que no pudo decir la cantidad por tirar basura en un predio, “eso se está viendo, pero siempre aquí, las multas se cobran como en árboles, en lo que respecta a medio ambiente, entonces estamos viendo eso, no solo de la cantidad, si va a ser con dinero o con árboles, que sería lo mismo, siempre damos la opción”.

Todo fue un mal entendido, afirman autoridades

La titular de Medio Ambiente explicó que de acuerdo a la información proporcionada por funcionarios de Yuriria, lo que pasó fue un mal entendido, respecto al lugar en el que tenían que depositar la basura.

“Ellos tienen un convenio con Jaral del Progreso, para descargar la basura (tiradero municipal), que se genera en las comunidades de este lado (La Angostura, Tepetates, Loma de Zempoala), cerca de la laguna, que son turísticas y se generan mucha basura”.

Agregó que, el delegado de la comunidad La Angostura (Yuriria), les dijo a los empleados de limpia que no había ningún problema si se descargaba la basura en el “agujero” que está ahí, “pero es un agujero que ya pertenece al municipio de Valle de Santiago, entonces eso fue lo que pasó”.

Marcela Araiza aseguró que las autoridades yurirenses de inmediato mostraron disposición y la mejor intención de arreglar el problema, por lo que mandaron maquinaria pesada y un trascabo para recoger la basura.

“Les explicamos que ese territorio, es de Valle de Santiago, y que no se permitía tirar basura ahí. Ya tuvimos una reunión, ellos pidieron disculpas por el mal entendido, ya limpiaron y ahorita se trabaja en el convenio de cómo va a quedar la sanción”.

Agregó que también se investigará quién es el dueño del predio donde se tiraron los desperdicios, pues es quién permite la descarga, “previamente ahí había ya basura, entonces también nos compete sancionar al dueño del predio porque está prohibido que él haga como un tiradero”.

Trabajadores de limpia de Yuríria tiraron y quemaron basura en Valle

Tras varias denuncias ciudadanas, autoridades de Valle de Santiago, confiscaron un camión recolector de basura del municipio de Yuriria, debido a que los empleados de limpia arrojaron todo el cargamento de un camión en un predio.

El pasado viernes, 22 de abril, vecinos de las comunidades de La Magdalena y Gervacio Mendoza, informaron a Correo que a través de una llamada telefónica habían reportado que a un costado de la carretera que une ambas localidades, los empleados de limpia de Yuriria descargaron toda la basura de un camión recolector en un “hoyo” de un banco de material pétreo.

Los quejosos comentaron que ese día acudieron empleados de Valle de Santiago, pero ya no se encontraba ni el camión de la basura, ni los trabajadores de Yuriria. Sin embargo, al día siguiente de nueva cuenta los empleados del municipio vecino tiraron más desperdicios. Incluso le prendieron fuego.

