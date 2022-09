Más por necesidad que por deseo, los hermanos Vargas incursionaron en el atletismo, y hoy son maratonistas reconocidos internacionalmente

Redacción

León.- Daniel empezó a correr por ganar útiles escolares. Su hermano Gualberto lo hizo para dejar la vida insana de la calle. Una carrera que en ese entonces no era su objetivo ni su sueño, los llevó a una vida maratónica que los ha hecho participar en competencias internacionales, incluso Juegos Olímpicos, y que los hizo poner a León en la cima de la pista.

La historia de los hermanos Daniel y Gualberto Vargas Sánchez es conocida en el mundo deportivo de la ciudad. Han representado no solo a León, sino a México en campeonatos mundiales de atletismo.

Lee también: Tras dos años de lesiones, Daniel Vargas se alista para volver en el Maratón

Su vida es una carrera kilométrica. Con 38 y 43 años, hoy miran al pasado para recordar la primera vez que tocaron una pista. Y cómo es que hoy entrenan a los talentos juveniles que ven el atletismo como un estilo de vida.

Daniel y Gualberto Vargas. Foto: Ivonne Ortiz

Una carrera que empezó por ganar útiles y brilló en las Olimpiadas

Daniel Vargas empezó a correr hace 25 años. Esto por la necesidad económica que tenía su familia y además porque veía que su papá practicaba eventualmente en Cerro Gordo. Él y su hermano crecieron austeramente en la colonia Los Reyes. En un mundo de pieles y curtiduría, una de las actividades principales de León.

Con la esperanza de ganar útiles escolares, porque no tenían dinero, Daniel participó en una carrera del barrio La Garita. Llegó con una playera “guanga” y un pants igual, sin saber siquiera que tenía que calentar antes de la competencia. Se puso frente a los compañeros y su papá lo acompañó con la esperanza de ganar.

“Exactamente un mes de agosto del año 98, ni para los útiles escolares había. Y la razón por la que yo empecé a correr era porque hubo una carrera ahí en La Garita, mi objetivo eran los útiles escolares que eran el premio”, platica.

“Algo que me motivo para iniciar en este bello deporte principalmente era la necesidad que vivimos. Yo no tenía un ídolo”.

Tres días de entrenamiento eran lo único que respaldaba a Daniel el día de la carrera.

“Incluso tenía unos tenis de básquet que me habían regalado. En ese entonces yo me juntaba con la banda, con cholos. Ese día me puse hasta adelante y dije: ‘les voy a ganar’”, recuerda.

A pesar de que no ganó esa carrera, supo que su destino era correr. Aunque para eso necesitó años de esfuerzo y determinación.

Daniel Vargas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Foto: Especial

Ese adolescente que pisó la pista por necesidad se convirtió en uno de los tres maratonistas que representaron a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Obtuvo el segundo lugar del medio maratón de San Diego en el 2015. En ese mismo año ganó el cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Toronto.

Continuó con su preparación para obtener una segunda oportunidad en el Maratón Internacional Lala en marzo del 2016. Y se convirtió en el quinto guanajuatense en obtener su pase a las Olimpiadas de Río 2016.

“Nosotros rompimos paradigmas, vivíamos en una familia carente de todo”, dice orgulloso.

En su mente hay tres palabras, a las que su padre llama las 3D, y que les han ayudado a llegar donde ahora.

“No se quiten de la mente esas 3D. Mi papá siempre nos decía lo que él recopiló en su vida, leía mucho. Llegó a esa conclusión de las 3D: el deseo, la disciplina y la determinación. Otra cosa también importante es sumarse a gente a quien admirar y el siguiente paso, ser mejor que esa persona”.

‘El Salvaje’ corría como los kenianos, sin miedo a nada

Gualberto Vargas. Foto: Ivonne Ortiz

Gualberto, de 43 años, es ‘salvaje’, como lo llaman. Con una personalidad más rebelde que Daniel, y que justamente por eso lo impulsó a convertirse en atleta, es descrito por su hermano como un corredor nato. En la primera carrera a la que este lo invitó, ganó.

Esa sería entonces su motivación para buscar un mejor futuro para su esposa y sus hijos, a los 21 años.

“Mi hermano me invitó a una carrera de novatos, corrí y la gané. Sin entrenar, sin una preparación y de ahí me llamó la atención. Pensé ‘a ver donde llego’, sin saber que de aquí se podía vivir bien, que podía representar a México, ser una persona exitosa. Lo hacía por estar bien de salud y dejar mis malos hábitos”.

La siguiente prueba se trató de correr un maratón de 42 kilómetros por primera vez. En donde ganó por correr como un ‘salvaje’, como los kenianos, dice.

“Era mi modo de correr, porque yo siempre corría muy salvaje. Porque siempre corría buscando la parte económica para mi familia. Yo era como los kenianos, si no corría y no ganaba, no comía”, afirma.

“Me fui con los punteros del maratón y logré ganar el maratón. Le gané a los kenianos y a varios mexicanos que eran muy buenos porque era un maratón muy importante, internacional, donde al primero le daban una camioneta del año, era un maratón de los mejores de México”.

“Y yo lo corrí sin una preparación específica para maratón, me puse a entrenar y por azares del destino todo me indicó que corriera desde ese maratón”.

Gualberto Vargas en 2015. Foto: Especial

Una semana antes, Gualberto no era atleta, era curtidor. Ganar ese maratón trazó su destino, supo que nació para correr, y le avisó a su jefe que ya no podría ir a trabajar.

“Hablé con mi patrón y le dije: ‘me voy a dedicar al cien por ciento’ (…) porque me faltaba ser campeón nacional. Campeoné, rompí la mejor marca. Con eso me gano un pase para representar a México por primera vez a un campeonato mundial en Finlandia”, explica.

“De ahí cambió mi vida. Dejo de trabajar en la curtiduría y me enfoco al cien por ciento y desde ahí empezó mi historia, desde finales del 2004 hasta el 2016, cuando me retiré”.

“Antes de mi no había habido un leonés que representara en un campeonato mundial”, presume.

Su entrenador Federico Villanueva se convirtió en una guía fundamental para ser el maratonista de alta categoría que hoy es.

“Él consolidó toda mi carrera. Hasta mi retiro lo sigo viendo, para mi es un gran ejemplo”, dice.

“Nadie se imaginaba a alguien de León corriendo en un mundial. Hoy en día no hay pretextos, hay muchos apoyos, en el 2004 no había apoyos. A mí me tocó picar piedra, yo estar corriendo y ganando dinero para solventar mis gastos. No había tanto patrocinador como hay ahorita”.

Superaron una infancia complicada

Daniel Várgas. Foto: Ivonne Ortiz

Vivir en una casa comunitaria “como de 30 gentes”, significó una niñez bastante dura para los hermanos Vargas.

“Nosotros desde muy chicos era de: o trabajas o estudias o comes. Yo trabajé desde los 10 años, éramos una familia de nueve, yo era de los mayores, tenía que apoyar a mis hermanos, yo no tuve preparación académica. Entonces sabía que correr para mí era todo”, cuenta Gualberto.

‘El Salvaje’ hoy entrena a jóvenes en las instalaciones de la deportiva Enrique Fernández Martínez, mejor conocida como ‘Deportiva del Estado’.

Te puede interesar: Presentan playeras y medalla para el Maratón de León 2022

“Estoy satisfecho. Creo que hubo cosas que pude hacer mejor, porque se dice fácil pero una prueba de maratón, ser un triunfador, es determinación, carácter, ganas de salir adelante y más que nada el amor hacia tu familia. El amor de trascender, darles un techito, es con lo que yo me retiro satisfecho”.

Daniel, también comparte su conocimiento con jóvenes en la Deportiva de la colonia León I. Y si volviera a nacer, dice, sería atleta de nuevo.

Quizás te interese:

JRP