La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en contra de Daniel Tabe por amenazara un funcionario con un cuchillo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de investigación en contra de Daniel Tabe Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Esto luego de que lo exhibieran en redes sociales mientras amenazaba a un funcionario público con un cuchillo.

El martes Daniel Tabe Tabe amagó a un a un funcionario del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) cuando llegó a la taquería “Don Eraki” en la colonia Escandón para clausurarla por posibles irregularidades.

Daniel Tabe Tabe Foto: especial

La FGJ-CDMX señaló que el personal del INVEA inspeccionó el sitio y encontró irregularidades, lo que originó que Daniel Tabe empuñara un arma punzocortante y arremetiera contra los servidores públicos. Los cuales se identificaron con credenciales y chalecos.

Entrevistarán a los testigos

Una vez que tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, abrieron la carpeta de investigación.

A solicitud del Ministerio Público, elementos de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron la búsqueda de imágenes de cámaras de videoviligancia, públicas y privadas para analizarlas, además de entrevistar a los testigos.

El MP recaba los resultados de las intervenciones policiales solicitadas, para establecer el delito de acuerdo a lo que señala el Código Penal de la Ciudad de México.

Daniel Tabe se disculpa por la agresión

Horas más tarde del incidente, Daniel Tabe se disculpó en sus redes sociales por haber amagado al inspector del Invea con un cuchillo. Dijo que se sintió impotente al ver que clausuraron su negocio y por eso actuó de esa manera.

Daniel Tabe Tabe Foto: especial

El reportero Armando Yeferson, del Diario 24 horas, publicó una investigación este lunes 26 de septiembre en la que señalaba que el negocio no tenía permiso de uso de suelo. Según este trabajo, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, los accionistas de Grupo Don Eraki SA de CV son los padres del alcalde de Miguel Hidalgo, con 20% cada uno. Su hermano, con 20%; otra persona con el apellido Tabe, con 20%; y el propio Mauricio Tabe, con el otro 20%.

Mauricio Tabe también se disculpa por la actitud de su papá

Por medio de un video que compartió en redes sociales, Mauricio Tabe Echartea, alcalde de la Miguel Hidalgo pidió “disculpas públicas” por el comportamiento violento de su padre. También dejó claro que no lo justifica.

“Me sorprendió lo que vi, nunca lo había visto así…Hablé con mi padre, me dijo que estaba lleno de coraje, que había perdido la cabeza al ver que arbitrariamente cerrarían el negocio que con tanto esfuerzo había construido”, declaró Tabe.

Nada justifica lo que pasó hoy. Estuvo mal cómo reaccionó mi papá y me sumo a sus disculpas públicas. pic.twitter.com/saI3BlYoBp — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

Además, aseguró que hay una campaña de calumnias y mentiras “es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles, es falso que yo esté en el negocio”.

“Esto fue un acto de provocación, de ataque y de intimidación hacia mi familia. Mi papá no es político y cayó en la provocación, nada lo justifica, nada lo justifica. No me voy a quedar callado frente a la intimidación, a los ataques y a la provocación y lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”, precisó Mauricio Tabe.

