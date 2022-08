El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez dijo que le gustaría seguir como funcionario público y no descartó la presidencia o gubernatura

Nancy Venegas

Irapuato.-El secretario de salud, Daniel Díaz Martínez no se descartó para una candidatura a la gubernatura o presidencia de Irapuato. Aunque por lo pronto está concentrado y dedicado a las labores de la dependencia .

“Ahorita soy el secretario de Salud, si en un futuro cómo me invitaron a ser secretario de salud me invitan a participar en algún proyecto donde podamos seguir sirviendo a la gente claro que sí me gustaría seguir siendo un servidor público. Eso no lo sabemos yo creo que la decisión la debe tomar el partido. Se deben de buscar los mejores perfiles, hay muy buenos entre mujeres y hombres y lo que necesitamos es talento, gente que quiera realmente generar un cambio, líderes, eso es lo que los guanajuatenses necesitamos. Yo tomaré el proyecto que sea mucho más atractivo en función de que podamos cambiar para bien el escenario de Guanajuato”, dijo Díaz Martínez.

Lee también: Diego Sinhue recibe a gobernador de Michoacán por hermanamiento

Daniel Díaz para gobernador Foto: archivo

Daniel Díaz se lleva muy bien con Marko Cortés

Y es que, hace unos días el secretario platicó con el presidente nacional del PAN, Marko Cortés en el informe de actividades del presidente de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez.

En el evento fungió representó al gobernador Diego Rodríguez Vallejo, con quien dijo lleva una excelente relación. Pero no abundó si abordaron el tema de su probable candidatura, aunque mencionó que si le gustaría buscar la candidatura a la presidencia de Irapuato e incluso la gubernatura.

Más información: Día Mundial del Peatón: Esto es lo que viven los peatones en Guanajuato

Daniel Díaz para gobernador Foto: archivo

“Vamos a ver qué pasa en el futuro, es un sueño para cualquier persona. Vamos a ver, creo que al final los resultados de la persona que de los mejores resultados en función del esfuerzo y de los equipos que integre. Creo que estará en la cartera de quienes toman las decisiones, en la baraja de quienes tomen las decisiones”, sostuvo Díaz Martínez.

MJSP