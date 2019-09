Dañan señalética del centro histórico

Reparan tótems turísticos antes de que inicie el Festival Cervantino en la ciudad; Fabián Gamba aceptó que falta tener mayor vigilancia en la zona

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El director de Desarrollo Económico y Turístico del municipio, Fabián Gamba Labastida aceptó que hace falta mayor vigilancia en el centro de la ciudad y puntos turísticos para evitar que la señalética sea vandalizada como ha venido ocurriendo.

“Pedí al proveedor que me pusiera ahora una película anti grafiti y (…) ya los han vandalizado, vamos a ver qué estrategia hacer, como tener más vigilancia (…) porque (…) los ponemos y les hacen daño”. Fabián Gamboa Labastida, Director de Desarrollo Económico y Turístico

Recordó además que recientemente se cambiaron nueve tótems turísticos para lo cual se destinaron 30 mil pesos “me los vandalizaron, pedí al proveedor que me pusiera ahora una película anti grafiti y veo que ya los han seguido vandalizando, vamos a ver qué estrategia hacer, como tener más vigilancia no lo sé, porque parece el gato y el ratón, los ponemos y me les hacen daño”, comentó Gamba.

Aclaró que dio inicio la rehabilitación y reparación de la señalética en la Zona Centro para lo cual se destinaron inicialmente 650 mil pesos de parte del municipio, “estamos yendo del centro hacia afuera y ya la última parte será tenemos que ver algunos permisos con el estado porque son algunas vías de comunicación municipales”, declaró.

Afirmó que se espera que estas acciones de rehabilitación de las señalizaciones queden concluidas antes de que inicie el Festival Internacional Cervantino (FIC) en octubre próximo.

El funcionario municipal refirió que hay alguna que está en buen estado, “sin embargo no cumplen con los lineamientos de una señalética como ven las nuevas que tenemos si son reflejantes, si tiene pintura anti grafiti y las anteriores no, eso es lo que estamos haciendo”. comentó.

Dijo que aunque la intensión es llevar a cabo la reparación y sustitución de la señalética dañada en todo el municipio incluso en las entradas para la ciudad, para este año ya no cuentan con más recurso, por lo que se espera que sea un proyecto que se contemple para el 2020 para el cual se requerirían entre 600 mil y 800 mil pesos, pues lo que se pretende hacer es estandarizar y colocar señalética para los museos.

