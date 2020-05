Dan último adiós a exalcalde de Coroneo

Roberto López

San Miguel de Allende.- Este municipio tiene listo un crematorio para cumplir con las medidas de salud ante la posible presencia de muertes por Covid-19. El alcalde, Luis Alberto Villarreal, dijo que lo mejor es estar preparados.

“A nadie le gusta decirle a la gente que se puede morir y que tenemos listo el horno para las inhumaciones, pero tristemente estamos viendo lo que pasa en nuestro entorno, hemos puestos nuestras barbas a remojar y estamos haciendo todo lo necesario para que eso no suceda”, dijo el alcalde.

Incluso aseguró que ya están preparando los panteones municipales en caso de que haya defunciones, “pero esperemos que no”.

Villarreal García aseguró que harán todo lo que esté a su alcance para evitar que haya alguna defunción; pero aseguró “incluso daremos apoyos para los servicios funerarios de la gente que así lo necesite

Y es que San Miguel de Allende es el único municipio de la Jurisdicción Sanitaria II (Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de La Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria, Xichú y San Miguel de Allende), que tiene un crematorio autorizado por la Secretaria de Salud; uno privado, en la funeraria Jardines Nueva Vida.

Oliverio Fernández, representante de dicha funeraria dijo que están “preparados para todo, aunque la recomendación es que se haga la incineración, no es una obligación pues también se podría inhumar, pero no se está permitiendo la velación como tal, o sea, si se pide una velación prácticamente será una ceremonia donde los familiares no se podrán acercar al ataúd y muy rápido para que los familiares puedan despedirse y no tienen que pasar más de 12 horas para que se incinere el cuerpo o se sepulte”.

Dijo que por el momento, la preocupación es que cuando comience la etapa alta de defunciones por coronavirus, éstas no los rebasen como ha pasado en otros países, donde se tuvieron amontonados los cuerpos en un sólo lugar en espera del momento de ser incinerados.

