Dan respaldo a Estefanía para ir por la gubernatura

Se indica que según una encuesta el alcalde de Cortazar salió con el 82% de aprobación de sus gobernados

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Juan Zepeda, quien fue candidato del PRD a gobernador en el Estado de México, respaldó a Hugo Estefanía como precandidato a gobernador, diciendo que la empresa Mitofsky hizo una encuesta el mes pasado en los 46 municipios de Guanajuato para medir la aprobación de los alcaldes y que Hugo Estefanía salió con el 82% de aprobación de sus gobernados.

“Han salido algunos comentarios de que yo me voy a Morena. Yo me deslindo totalmente de Morena, soy perredista, tengo comunicación con Andrés Manuel, me habló, pero en Cortazar somos perredistas y ahí nos vamos a morir” Hugo Estefanía Monroy, Alcalde de Cortazar

“Por supuesto con estos números ponen a Hugo en la carrera para ser candidato a gobernador, sin que esto sea un destape”, matizó Zepeda Hernández.

Por su lado, el presidente municipal de Cortazar reafirmó que sí quiere estar en las boletas electorales para 2018, aunque no decide para cuál cargo, que podría ser cualquiera.

“En este momento yo no he tomado la decisión. Yo lo he dicho: voy estar en las boletas, no sé, me encantaría ser diputado federal o local, senador, reelegirme o candidato a gobernador; pero yo estaré siempre donde mi partido me diga, donde todos salgamos unidos; si no hay una unidad, no se va a poder”, expuso.

No se va a Morena

Estefanía aclaró también que no abandonará las filas del PRD para irse a las de Morena, como se ha rumorado.

“Yo sigo en el PRD, me quedo en el PRD. Yo seguiré respetando la ley, yo me debo al PRD. Por ahí se ha dicho que Hugo Estefanía, si no va con el PRD, se va con Morena. Quiero anunciarles que el próximo viernes llega Andrés Manuel a Cortazar. Le deseo mucha suerte. Sigo en el PRD, me quedo en el PRD, y sí les digo una cosa: Hugo Estefanía va a estar en las siglas de su partido, el PRD”, enfatizó.

Posible, ganar en alianza

Asimismo, Estefanía afirmó que gente de Morena, del Partido del Trabajo (PT), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y de Movimiento Ciudadano (MC) se han acercado al PRD, e incluso priistas y el gobernador lo han expresado, para concretar una alianza electoral. “En Guanajuato no estamos muertos, estamos más vivos que nunca”, dijo, por lo que considera que tienen posibilidades de triunfo en 2018.

Se mostró igualmente convencido de que “incluso aquí en Guanajuato, si nosotros nos vamos en alianza con el PRI, nosotros les damos el triunfo. Si nosotros nos vamos en alianza con el PAN, les damos el triunfo. Y aquí en Guanajuato somos la balanza para una alternancia”.

Estefanía Monroy, como dirigente estatal de la corriente Alianza Democrática Nacional (ADN), utilizó ayer todo el día a para acompañar a Juan Zepeda en su gira. Al preguntarle correo por qué estaba en una actividad partidista en horario laboral, mostró el permiso que solicitó para ausentarse.