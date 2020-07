Dan negativo a la prueba de Covi19 Alejandro Navarro y su esposa

María Espino

Guanajuato.- El caso de las dos niñas que fueron reportadas desaparecidas por Cassandra Padrón, mamá de las menores, se resolverá en tribunales ya que, de acuerdo a lo que la afectada informó, el Ministerio Público (MP) ya sabe en donde se encuentran ya que fue la misma abuela la que se presentó a esta instancia y presentó una denuncia en contra de la madre biológica. Además, reclamó la tutela de las don infantes.

Casandra Padrón comentó que la abuelita acudió al MP, al parecer el mismo día que se llevó a las niñas y ahí explicó que sus nietas no pueden estar con su mamá, pues argumentó que viven violencia, sin especificar de qué tipo, e incluso que ella estaba padeciendo abusos de parte de su hija. Ahora el asunto está en manos de un juez que se hará cargo del caso.

“Mi mamá se presentó en el ministerio público con mis hijas, se les hizo un examen médico y están bien, ahora lo que pide mi madre es la completa adquisición de ambas, quiere no estar sola así quiere a mis hijas y me exige pensión alimenticia, el ministerio público no las retuvo y no las derivo al área familiar, aquí la cosa es que como yo estoy joven y trabajo pues ella pide que le pase dinero hasta que mis hijas estén adultas y bueno ella no las quiere regresar, y además me exige dinero y las llama equivocadamente – mis hijas- “.

Padrón comentó que el Juez que está llevando el caso, del que no mencionó nombre, ya les advirtió que si no llegan a un buen acuerdo en favor de las niñas entonces serán entregadas al DIF, lo cual aseguró no permitirá y hará todo lo que este en sus manos para que sus hijas regresen con ella.

Cassandra Padrón mencionó que se ha reunido con su papá y con algunos de sus hermanos para dialogar sobre lo que está ocurriendo y que ha entristecido a la familia, pues mencionó que su mamá no habló con nadie acerca de esta decisión. Hasta donde sabe, fue una de sus hermanastras la que le ha dado apoyo y la tiene en sus casa junto con las niñas a las que hasta la fecha no ha podido ver.

La afectada también comentó que, a más de seis días de que hizo pública la desaparición y de que acudió al Ministerio Público, no hayan puesto una alerta Amber para localizar a las menores. Asegura que a ella nunca le informaron acerca de su denuncia por violencia, situación que la desconcierta aún más, pues dice no entender la actitud de su mamá y que la llevó a tomar la decisión de llevarse a las dos niñas pues asegura que siempre habían sostenido una relación buena.

“Es un alivio que no están fuera de Guanajuato, yo me las imaginaba en la peor situación (…) mi consuelo de tontos es que están bien, pero si alguien se equivoca como madre y quiere volver a tratar de enmendarse esa no es la forma con los hijos de alguien más, no es la forma, no hubo un pleito previo por el que “huyera” de esta forma por eso fue tan desconcertante su ausencia. Madre mía sí querías estar acompañada el resto de tu vida lo único que lograste es que me aleje totalmente, y ¿qué culpa tienen mis hijas?”, comentó.

Por si no lo viste: