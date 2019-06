Dan medalla a celayense por desempeño académico en Inglaterra

A unos días de recibir la Medalla de Logros Distinguidos en la Universidad de Manchester, Michelle Vaqueiro Contreras regresó a Celaya para motivar a los jóvenes que buscan superarse

Celaya.- Por ser la mejor estudiante de posgrado, la celayense Michelle Vaqueiro Contreras recibirá el próximo 1 de julio la Medalla de Logros Distinguidos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Universidad de Manchester, en Inglaterra.

Es este martes Michelle Vaqueiro Contreras visitó a su ‘Alma Mater’ el Tecnológico de Celaya, donde estudió la Ingeniería en Electrónica, egresando en el 2012.

Viajó fuera del país para continuar su formación

A partir de entonces, la ingeniera se fue hacer estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, hasta lograr su doctorado gracias al apoyo, primero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y luego con el apoyo de la universidad en donde estudio, allí comenzó a participar con un equipo de investigadores, donde se especializó en electrónica y electricidad, analizando los defectos de vida del silicón y del óxido de grafeno.

Posteriormente se trasladó hasta Sídney, Australia, donde forma parte de un equipo de investigación de la Universidad del Sur de Gales, que desarrolla mejoras en la energía solar, es decir buscando mejores materiales, mejores costos, menor impacto ambiental, más eficiencia y otros aspectos en paneles solares.

La doctora Michelle Vaqueiro aseveró que el camino no ha sido fácil porque al llegar a Europa se tienen que vencer algunas barreras como ser egresada de una escuela casi desconocida en aquella región, por ser mexicana e incluso por ser mujer; no obstante, aseguró que las barreras más grandes son las mentales que se ponen los propios jóvenes y sobre todo lo que ha frenado a muchos de sus amigos y compañeros del Tec de Celaya ha sido no dominar el inglés.

Divulgación de sus conocimientos

En una conferencia que ofreció en el Tecnológico de Celaya para el público en general, Vaqueiro Contreras explicó que la energía solar tiene gran futuro y hay países que han apostado por desarrollar esta tecnología y conocimiento, como China o los Estados Unidos; también varios países europeos han ido mejorando en el desarrollo y aplicación de la energía solar para convertirla en energía eléctrica, sin embargo no en todo el mundo se tienen las mejores condiciones para captar la radiación del sol y con ello generar electricidad.

Así explicó que México posee una de las mejores ubicaciones geográficas a nivel mundial por la constante radiación todo el año y a pesar de ello no se ha avanzado en instalar más y mejores parques de paneles solares.

Señaló que hasta donde se sabe, las políticas del gobierno mexicano son seguir produciendo electricidad con energías no renovables o a base de combustibles fósiles que tienen mayor impacto al medio ambiente y eso es regresar atrás.

Michelle Vaqueiro aseguró que en México hay talento, interés y se tienen todas las herramientas necesarias para poder generar energía limpia, pero se requiere también de políticas de gobierno que apoyen la investigación, el desarrollo de los estudiantes y faciliten las condiciones para desarrollar energía renovable.

