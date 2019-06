Dan más de 200 multas de tránsito por día

El director de Movilidad y Transporte asegura que esto se debe a la falta de cultura vial en la ciudad; asegura que ha llevado a cabo múltiples programas de prevención, pero las personas siguen sin respetar las reglas

Nayeli García

Irapuato.- El director de Movilidad y Transporte, Daniel León Morales, dijo que del 10 de octubre a la fecha han sido levantadas más de 37 mil multas de tránsito, casi 250 por día, lo que evidencia falta de cultura vial en la ciudad.

“Nos indica que hay muchos infractores y que se tienen que quitar muchos mitos y comportamientos de cultura; encontramos vehículos arriba de banquetas y nos seguimos encontrando quienes dicen que somos prepotentes porque no los dejamos ir al cajero y quedarse en lugares prohibidos o que entren por el café al supermercado. El extrañamiento dice: no estacionarse”, señaló Daniel León.

El director recordó que desde que se hizo cargo de la dirección ha sido muy reactivos ante cualquier situación y se tiene trabajo en las escuelas para el tema de prevención, pero la gente sigue sin respetar la normatividad, como en el caso de las motocicletas, donde los pasajeros siguen sin usar casco y van más de dos personas en las motocicletas.

“Lo que buscamos es que la ciudadanía se acostumbre a cumplir con lo que la ley manda. De repente hay muchos elementos de Tránsito y hay veces que me dicen: ‘que es excesivo’, pero no, hay veces que tengo cierto número haciendo infracciones y pasan 20 motos, tripuladas con gente que no traen casco y más de tres, y se tiene que cubrir”, puntualizó.

Una de las estrategias es mover a los elementos de un lado a otro para que la gente los veas y sepan que se tiene presencia en todos los lugares de la ciudad.