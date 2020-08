Dan marcha atrás en el PMDUOET

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Por mayoría, el ayuntamiento capitalino rechazó el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial (PMDUOET) bajo el argumento de regidores de oposición y de la síndica María Elena Castro Cerrillo de que el documento estuvo mal hecho, no fue legal y careció de transparencia; el alcalde Alejandro Navarro Saldaña acusó que el rechazo al programa obedece a intereses políticos, pues afectaba a ciudadanos y familias que tienen terrenos en el Cerro de la Bufa.

Y es que entre otras cosas, se pretendía con dicho documento avalado por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg) que se decretara el Cerro de la Bufa como zona de conservación evitando así su urbanización.

Por lo que a decir del presidente municipal, lo que lograron quienes votaron en contra del proyecto, es que se mantenga vigente el Plan de Ordenamiento Territorial del 2012 que sí permite la urbanización.

“Este es realmente el meollo y era lo que se pretendía de parte de algunas personas que tienen intereses políticos y económicos, esto precisamente, que ya que no se votó éste se quede el del 2012 y que no se regule y que la gente que tiene derechos adquiridos en los cerros importantes, en donde hacemos nuestras fiestas y nuestras tradiciones, la gente que quiere sus fraccionamientos sigan con sus derechos, no es otro tema, decir que no estuvo bien hecho y que no hubo transparencia, era volver aquí y volverlo a entrampar”.

Durante la sesión del ayuntamiento cuya discusión en torno al tema de prolongó por casi 3 horas, el alcalde aseguró que el municipio ha sido rehén de intereses de grupos políticos y familias y eso se acabaría con un documento como el PMDUOET que le daba certeza al desarrollo de Guanajuato y viabilidad a la ciudad; no obstante al no ser aprobado el proyecto será regresado al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

Incluso afirmó que durante una mesa de trabajo regidores condicionaron su voto a cambio de no afectar a ciertas personas, aunque no refirió nombres.

“Durante muchos años Guanajuato fue rehén de muchos intereses, de muchas familias y de muchos grupos políticos (…) y en este sentido es lo que está pasando, hoy le queremos demostrar a Guanajuato un documento que le dé certeza y viabilidad al crecimiento de la ciudad, afectando algunos intereses pues lamentablemente sí, tenemos que afectar algunos intereses aunque todos digan que estamos con La Bufa”.

Afirmó que aunque sabía del riesgo de que el PMDUOET fuera echado para atrás, decidió que se discutiera el tema, porque “no somos rehenes ni de los regidores, ni de los miembros del ayuntamiento ni muchos menos de las familias que quieren llevar las riendas de la ciudad, yo creo que de eso ya estamos todos cansados”.

Durante el proceso de elaboración y consulta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial un total de 10 ciudadanos y personas físicas manifestaron su desacuerdo, pues se pretendía hacer el cambio de uso de suelo en terrenos de su propiedad tanto en Granja La Bufa como en la comunidad La Carbonera y otros puntos de la zona sur.

El dictamen presentado por Navarro obtuvo 8 votos en contra emitidos por la síndica María Elena Castro Cerrillo y la regidora del PAN, Cecilia Pöhls Covarrubias, así como los ediles de Morena, Oscar Aguayo, Magaly Segoviano y Karen Burstein; María Esther Garza Moreno del PRI, Ana Bertha Melo del PVEM y Alejandro García del PRD quienes aunque coincidieron en que la ciudad necesita con urgencia contar con un programa que garantice el crecimiento real y que sea transparente, pero negaron que hayan defendido intereses políticos.

“No se debe afectar a particulares”

Tras asegurar que aún y sin el PMDUOET, La Bufa está protegida, la síndica María Elena Castro señaló que asegurar que el rechazo del documento obedece a intereses políticos es una aberración “y a quienes pretendan decirlo, pido que lo demuestren porque siempre me he caracterizado de ser transparente y honesta con las consecuencias de sufrir violencia que he sufrido”.

Dijo que se trata de un programa de ordenamiento que vulneraría el patrimonio y los derechos de particulares, por lo que más allá de un tema político se trataba de respetar la propiedad privada.

Por su parte, la regidora del PRI, María Esther Garza Morena señaló que “los cerros de La Bufa, Los Picachos y El Hormiguero es urgente declararlos como área de conservación o Área Natural Protegida pero no a cualquier precio y sin los trámites necesarios, la aprobación y requerimientos establecidos en los reglamentos no solo puede traer consecuencias legales al ayuntamiento sino también una deuda impagable para el municipio que por ende afectaría la obra pública social y el desarrollo económico de nuestro municipio”.

Cecilia Pöhls Covarrubias, regidora del PAN negó que detrás de su voto en contra haya intereses políticos y por el contrario dijo que se trata de ser transparentes y afirmó que el procedimiento para la elaboración del PMDUOET fue incorrecto lo que derivaría en una norma inválida y susceptible.

Señalan que no da solución a la zona sur

La regidora de Morena, Karen Burstein Campos destacó que el PMDUOET establece, entre otras cosas la regularización de las ladrilleras de Yerbabuena pero no señala una propuesta concreta de reubicación, por mencionar algunas de las inconsistencias.

Por lo que dijo que “no se vale que usted (Alejandro Navarro) diga mentiras y que levante la voz y que diga que esto es un tema político, (en la elaboración del proyecto) les faltó oficio, visión técnica, democratizar el proceso, abrir las puertas a todos los integrantes del ayuntamiento dentro del IMPLAN” y dijo que el documento no contiene una visión humana.

Por su parte, el regidor Oscar Aguayo manifestó que se trata de un documento que debería traer justicia social a la capital del estado, sin embargo dijo que el programa estuvo mal hecho y está viciado de origen, además que se hizo con el único fin de lograr una recaudación en el futuro de los predios que se verían afectados.

“El Plan Municipal de Desarrollo no es solo La Bufa, representa una porción de terreno muy pequeña en comparación con todo el territorio municipal, si se quisiera hacer un estudio únicamente sobre La Bufa se pudo haber hecho, un plan parcial de esa zona y tendríamos las respuestas a esas zona, pero se hizo un plan integral, no queda claro hacia dónde va a crecer la ciudad, en donde van a estar los parques urbanos en la zona sur, hacia donde van a ir las casas de interés social que cada vez son menos en Guanajuato y la ciudad sigue creciendo”.