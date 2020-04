Dan luz verde a presupuesto para ampliación de panteones

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Si el gobierno federal deja fuera a la Capital del Programa de Microcréditos, casi siete mil empresas se quedarán sin apoyo.

Así lo dio a conocer el alcalde, Alejandro Navarro, por medio de una transmisión en sus redes sociales, en la que acusó que la administración de Andrés Manuel López Obrador castigó a las administraciones panistas al dejarlas fuera de la lista de municipios en los que se recibirán estos apoyos.

Navarro señaló que, al no incluir a Guanajuato capital en la lista de municipios en donde empresas familiares recibirán los apoyos por contingencia de Covid-19, se excluye a más de seis mil micro y pequeños negocios.

“Cinco capitales de estado quedaron fuera, Guanajuato capital con seis mil 987 negocios, que son las personas de las familias y empleados, entonces estamos hablando de bastantes personas”.

Resaltó que, de las que ostentan el título de Ciudades Patrimonio del país, las que no entraron en la lista fueron la capital de Guanajuato y San Miguel de Allende, las cuales son gobernadas por el Partido Acción Nacional.

El edil señaló que en contraste, la mayoría de las ciudades que sí recibirán apoyo, a nivel nacional son las que son gobernadas por políticos del partido Morena.

“El gobierno federal no está siendo igual con los ciudadanos, no se trata de qué partidos gobiernan, se trata de ser parejo y vemos que no están jalando parejo”.

Alternativa local

En este sentido, Alejandro Navarro anunció que pese a la falta de apoyos por parte de la federación, se preparan economías en el gasto público para, con recursos municipales, apoyar a las empresas que se quedaron sin acceso a los créditos federales.

“Estamos en una serie de recortes en gastos que creemos que no son importantes en la contingencia, para poder formar una bolsa económica importante, sobre todo en el empleo temporal (…). Vamos a crear un programa municipal de empleo temporal que estaremos dando a conocer en próximos días”.

