Dan frutos talleres de tres Centros Comunitarios

El cuarto centro ha sido saqueado tantas veces que no se ha podido rehabilitar, a los otros se invirtieron 146 mil pesos para materiales de cada taller a los que acudieron alrededor de 26 personas que aprendieron algunos oficios

María Espino

Guanajuato.- De los cuatro Centros Comunitarios que maneja el municipio sólo están en funcionamiento tres: ex Hacienda Santa Teresa, Mineral de la Hacienda y las aulas del Encino. El que se ubica en Lindavista no está siendo usado debido a que luego de tres robos prácticamente quedó desmantelado y no ha podido ser rehabilitado ya que para ello se requieren poco más de 100 mil pesos, así lo manifestó la titular de Desarrollo Económico municipal, Patricia Preciado Puga. Además, dijo que no hay dinero suficiente ni manera de obtenerlo por lo que espera que en la siguiente administración destinen recurso para dignificar este lugar.

Aseguró que los centros están siendo vigilados por policía preventiva y también por los vecinos de cada zona a fin de evitar más robos; pues dijo que en el Centro Comunitario de Lindavista se llevaron baños, tinaco y hasta las puertas, aparte del material de oficina y mobiliario que ahí se encontraba.

Lo anterior lo informó la funcionaria durante el evento de clausura de los talleres que se impartieron en los otros centros comunitarios, en los que se invirtieron 146 mil pesos para la compra de los materiales que cada taller ocupó y a los que acudieron alrededor de 26 personas que aprendieron algunos de los oficios que se impartieron: pintura textil, bordado con listón, carpintería, elaboración de moños y confección artesanal de prendas de vestir de manera artesanal.

AL