Dan el último adiós a Nadia estudiante asesinada el ‘Día Internacional de la Mujer’

Cuca Domínguez

Salamanca.- Blanca Silvia Hernández Franco ha dicho que se encuentra ‘muerta en vida’ luego de que hombres armados secuestraran hace once meses a Jessy empleada que laboraba en ‘Winnie’s Burger’ de avenida Trabajo.

Hoy, ante la ola de manifestaciones para exigir un alto a la violencia contra las mujeres, doña Blanca agarró la foto de su hija, hizo pancartas y salió a exigir justicia, porque las autoridades no le han dado respuesta a su demanda de regresársela con vida.

Dijo: “me han pedido que no salga a los medios, que no levante polvo, pero lo haré porque la seguiré buscando hasta el fin de mi vida; la familia sigue buscándola nos movimos en cuanto nos enteramos que la levantaron, ubicamos el celular de su compañera de trabajo: allí hay una casa de seguridad. Les dijimos a las autoridades y nos cerraron la puerta los ministeriales, que prque eran las dos de la mañana y estaban descansando”.

Recuerda que este caso se fue hasta Guanajuato, comenta que le han echado la mano aunque los resultados siguen siendo negativos. Comentó lo siguiente: “ha sido la muerte en vida; ya no vivo, mis hijos, mis nietos, sus hijos, ya no viven ellos quieren saben dónde está su mamá; su papá les dijo que ya estaba muerta, pero no es así; nosotros la seguiremos buscando no vamos a parar hasta buscarla. Sus hijos están desesperados; les ha cambiado el carácter, pero seguiremos en la lucha”.

Admitió que confió en las autoridades y les tomó la palabra de no hacer pública su situación, pero al no obtener resultados a partir de este día, estará y participará donde sea necesario para exigir que el devuelvan con vida a su hija.

Recordó que la compañera de trabajo de su hija, Abigail, apareció a los 3 meses del secuestro sin vida, calcinada; pero de Jessy no sabe nada.

El hecho. . .

A finales del mes de marzo, se informó e incluso se difundió un video del secuestro de las dos trabajadores del negocio de hamburguesas, por lo que se generó la carpeta de investigación 33165/2019.

En el vídeo se observa que Jessica y Abigail estaban en un carrito de hamburguesas cuando dos hombres con armas largas llegaron y se las llevaron. La grabación es de una cámara de vigilancia ubicada cerca del negocio ‘Winnie´s burger’ donde ocurrieron los hechos y fue la última vez que las vieron con vida.

G.R