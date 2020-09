Dan el último adiós a los dos policías asesinados en Yuriria

Luis Telles

Yuriria.- Los casos de coronavirus en el municipio se siguen incrementando. Hace tres semanas se tenían 13 personas enfermas y hoy se tienen 211 que ya dieron positivo. En un día, miércoles pasado, 20 personas dieron positivo; así lo expuso a integrantes del Ayuntamiento en pleno, la directora del CAISES, Ana María Vargas quien señaló que, el tema es grave y ha sido porque no se han cumplido los acuerdos del Comité Municipal de Salud, en cuanto a las medidas sanitarias generales que se tienen que tomar en todo el municipio.

Destacó que, en abril cuando se dio el primer caso de Covid-19, se establecieron las reglas de operación y el manual de municipios por la salud, se tuvieron acuerdos como el cierre de espacios públicos, todos los centros de concentración personas y por otro lado el Ayuntamiento acordó las sanciones aplicables.

“Por ejemplo, se acordó cuidar la zona del mercado, porque se junta mucha gente, los puestos no tienen sana distancia, se hicieron algunas acciones, se dio dirección para entrar y salir por un lado y otro las personas, pero no se han cumplido, ni mucho menos se ven reflejadas las medidas sanitarias generales, ni el uso de cubrebocas.

Se apertura el tianguis, pero no hay sana distancia, rutas de entrada y salida, no hay quién vigile el uso de cubrebocas, quién este aplicando gel antibacterial, y al final de cuentas se convierte en un foco de infección, como muchos otros lugares”, explicó.

Ante los ejemplos expuestos y otros más, los integrantes del cabildo, aprobaron por unanimidad el aterrizar el trabajo del Comité Municipal de Salud y se responsabilice a los funcionarios para que se cumplan los acuerdos tomados para evitar contagios por Covid-19.

Que el área de Fiscalización establezca medidas de visita a locales comerciales, aperciba o sanciones de alguna manera para que los mismos comerciantes puedan empezar a respetar las medidas y, a la vez exijan a los clientes el uso de cubrebocas; si no cumplen Fiscalización habrá sanciones por omisión.

Establecer filtros en toda oficina de Presidencia de manera obligatoria para cuidar a la ciudadanía y en puerta de acceso, impedir el paso a quien no use cubrebocas; si los funcionarios públicos no traen cubrebocas será sancionado con el descuento de un día de salario, así como fortalecer el cierre de espacios públicos y quien sea sorprendido violando las cintas, será arrestado.

El alcalde, Salomón Carmona Ayala precisó que, sigue regalando gel y cubrebocas a toda la ciudadanía, “no hay pretextos para que no traigan cubrebocas y estaremos vigilantes, muy estrictos, para que se cumplan las medidas sanitarias en las zonas de conglomeración de personas”.

