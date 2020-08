Dan de baja y denuncian penalmente a dos elementos de la SSPL por corrupción

Fernando Velázquez

León.- Este viernes Jorge Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados del Estado y quien, según versiones periodísticas, aspira a ser alcalde de León, apareció acompañado por la secretaria de la CATEM en Guanajuato, confederación obrera vinculada a Morena.

Trejo Ortiz y la secretaria general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en Guanajuato, Irma Gómez Contreras, ofrecieron una rueda de prensa para presentar una campaña de reforestación que llevarán a cabo en Guanajuato.

El líder de los abogados aseguró que esta alianza no tiene fines políticos, sino que solamente busca el beneficio de la comunidad.

“Yo no estoy en Morena, yo no soy Morena, no estoy afiliado a ningún partido; tengo más de 30 años asesorando a empresarios de todo el país y nunca he estado en ningún partido. Todos los días me reúno con diferentes partidos, diferentes políticos y de diferentes colores”, dijo.