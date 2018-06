Dan de baja a más policías por “faltistas” en León

Con esta depuración ya suman 545 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 389 son de policía y 156 de tránsito

Gamaliel Reyes

León.- Un tercer grupo de elementos de Policía fue dado de baja de la corporación; Luis Enrique Ramírez Saldaña, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de León, no ha precisado si alguno de ellos está relacionado con algún delito, manifestó que la mayoría son por “faltistas”.

Esto luego de que en un comunicado de prensa, la dependencia encabezada por Luis Enrique Ramírez Saldaña, en donde dieron a conocer sobre la baja de 24 elementos más desde que Luis Ernesto Ayala Torres, tomó la batuta de la ciudad como Alcalde interino.

Con esta depuración ya suman 545 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que han sido removidos de su cargo, 389 son de policía y 156 de tránsito; esto con base en el total de 521 agentes dados de baja hasta hace dos semanas.

De acuerdo a Luis Enrique Ramírez Saldaña, esto obedece a la depuración constante de la que son sujetos los elementos que conforman las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

“Comentarles que desde hace ya tiempo, las depuraciones en la corporación ha sido una parte que se ha comentado. Hemos dicho que nos vamos a quedar con los elementos que de alguna manera tienen el compromiso, tienen la responsabilidad que han demostrado el juramento que hicieron durante su graduación.

Hay muchos elementos muy buenos y hay elementos que no vienen a trabajar, son muy faltistas recurrentes, elementos que no tienen una responsabilidad. Esos elementos no los vamos a permitir que estén aquí dentro de una corporación”, explicó al ser cuestionado sobre los motivos del separo.

De acuerdo al último reporte entregado hace unas semanas por la dirección de Desarrollo Institucional, el Municipio ha invertido alrededor de 97 millones 600 mil pesos en la liquidación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León.

el