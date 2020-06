Dan con cadáver de Fátima, joven desaparecida en Oaxaca

Redacción

México.- El presidente de la república dio a conocer que es falsa la noticia de que ‘El Mencho’, uno de los capos más peligrosos del país, murió.

Fue este fin de semana cuando se desató el rumor del fallecimiento de Nemesio Oceguera, AMLO aclaró todo durante la conferencia matutina.

A propósito de esto, comentó: “Se va a detener a todos los que están fuera de la ley, no hay impunidad, no hay complicidad. Es parejo, para todos, el que comete un ilícito, tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero se van a detener. No nos ocupamos de lo espectacular”.

El dirigente comentó que la estrategia de seguridad cambió en su administración centrándose en atender los orígenes de la violencia.