Guanajuato.- La contraloría municipal archivó el proceso de la revisión de la compra de los zapatos por 2 millones 700 mil pesos de la administración de Alejandro Navarro, sin darle a conocer la razón al denunciante, el regidor Carlos Chávez.

Hace cuatro meses, el regidor panista Carlos Chávez, pidió a la Contraloría que auditara la compra de 20 mil pares de zapatos que realizó el gobierno municipal a través de la Dirección de Cultura y Educación, para que se aclarara cualquier anomalía en todo el proceso de compra, así como en la calidad del calzado, que fue calificado como “defectuoso” por algunos padres de familia.

En su momento, el edil señaló que se solicitaba la investigación no porque hubiera sospecha de irregularidades, sino porque el tema se había usado para “golpeteo político” y no había ninguna denuncia formal al respecto.

El encargado de despacho del Órgano de Control Interno de la Contraloría, Felipe de Jesús Ramírez Aguilar, informó que esta investigación ya había llegado a una conclusión, pero se negó a revelar detalles del expediente.

“Ya hubo una resolución por parte del área investigadora, no podría dar el estatus de la investigación. hubo un cambio interno, ya no soy autoridad investigadora, hay que respetar con la nueva ley de responsabilidades administrativas que hay una autoridad investigadora, una sustanciadora y una resolutora. el contralor está al frente de ella, pero no quiere decir que tengamos parte en el proceso”, señaló.

Fue el propio Carlos Chávez quien dio a conocer que el Órgano de Control Interno del Municipio, decidió archivar el asunto al considerar que no había suficientes elementos para investigar, aunque no le remitieron copia del expediente.

“Me mandaron un oficio donde declaran un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. no me pueden dar copia del expediente, pero tengo cita para revisarlo de manera completa;tengo esa posibilidad de ver esos hallazgos que dicen que no hay nada que perseguir, pero necesito conocerlo para crearme mi criterio”. manifestó Chávez.

El edil, dijo que una vez que conozca el archivo tomaría una decisión de apelar o no el veredicto; o incluso llevarlo a otra autoridad como la Auditoría Superior del Estado, pero esto lo determinaría hasta que conozca el archivo.

Por su parte, el Alcalde Alejandro Navarro dijo no tener conocimiento de esta resolución, pero calificó como “Show” las críticas hacia la compra de los zapatos.

“No me han notificado nada. fue el mismo regidor que hizo la solicitud de que se realizara y no me han dicho nada, pero no fue ningún ciudadano; ni los que andaban aventándome los zapatos fueron, es puro show ese tema. estuvo bien la compra, estuvo bien la calidad, era puro show. el gobierno no se lleva, así ni nos rigen este tipo de cosas, vamos con seriedad”, señaló el Alcalde.

