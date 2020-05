Dan alimento caliente a 1200 familias a través de comedores comunitarios

Roberto Lira

Celaya. – La Asociación de Hoteles de Celaya y Turismo (AHCT) nombró “persona non grata” a su expresidente Miguel Cano Montes por irregularidades en su gestión, al respecto el señalado, asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial, por lo que hasta que se le notifique tomará medidas al respecto.

De acuerdo a un comunicado emitido por la AHCT esta determinación se tomó luego de dar a conocer a afiliados y miembros del consejo un listado de 10 puntos sobre irregularidades y procedimientos dolosos que presuntamente realizó Cano Montes dentro y fuera de la presidencia de esta organización.

En respuesta, el ahora presidente de la Comisión de Turismo en el Consejo Coordinador Empresarial desconoció estas acusaciones, mismas que dijo son injurias en su contra.

Enfatizó Cano Montes: “Desconozco las acusaciones, por el momento no se me ha notificado nada de manera oficial por lo que esperaré que así sea, de manera formal, oficial y como lo marca la ley y entonces sí podré contestar de una manera necesaria, mientras no sea así, no dejan de ser unas simples injurias, innecesarias y que dan vergüenza”.

Asimismo, el ex presidente de esta organización señaló que hasta que no reciba una notificación formal de esta determinación se mantendrá al margen, sin embargo, una vez que se oficialice con un documento responderá de manera legal.

El empresario señaló que ante las actuales condiciones económicas y sanitarias debería haber unión y no distanciamiento entre los sectores y al interior de cada uno de ellos.

“Me entristece profundamente en tiempos tan delicados para la salud y la economía del país y de nuestra ciudad nos dediquemos a otras cosas que no sean unirnos en función de todos”, comentó.

De acuerdo al comunicado, Cano Montes habría contratado servicios personas de fotógrafo y asistente sin consultar, asimismo presuntamente acaparó para su negocio oportunidades para todos los socios, así como pretender ser candidato a una diputación local desvirtuando el sentido social de la asociación.

Quizá te interesaría:

G.R