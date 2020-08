Dan a su hijo de 5 años dióxido de cloro contra Covid-19; no sobrevive

Redacción

Australia. – Un hombre fue visto como un héroe luego de que salvara a su esposa, quien fue atacada por un tiburón mientras surfeaban cerca de una playa de Port Macquarie en Nueva Gales del Sur.

Fue Steven Pearce, jefe ejecutivo del Salvamento Acuático Deportivo Australiano, quien dijo que este surfista lo que hizo fue remar y saltar de su tabla para comenzar a golpear al ejemplar de tres metros con el fin de que liberara de sus fauces a su pareja Chantelle Doyle de 35 años.

La mujer tenía heridas graves en la pierna por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía.

A husband is being hailed a hero this morning – for saving his wife from the jaws of a great white shark. #9News pic.twitter.com/4CXRUF7JWm

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) August 15, 2020