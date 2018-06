Dan a policías sólo seguros

Ignoran dificultades para contratar el servicio y el crear un paquete de mejoras laborales

Catalina Reyes

Guanajuato.- Pese a que Joel Arredondo García, titular de la Unidad de Finanzas Públicas del Congreso, les advirtió a los diputados locales de la Comisión de Seguridad Pública que en lugar de sólo crear la obligación de dar seguros de vida a los policías de todo el estado se debe de hacer ‘un paquete’ de muchas más acciones de mejora de sus condiciones generales de trabajo, no le hicieron caso.

Sino que después de escucharlo atentamente, el diputado panista Guillermo Aguirre Fonseca, sin hacer un comentario, ordenó la elaboración del dictamen en sentido positivo de la iniciativa que el PAN presentó hace algunos meses para crear estos seguros y también para en caso de que queden discapacitados durante el ejercicio de sus funciones.

PROCESOS DIFÍCILES

Los múltiples factores que señaló Arredondo a los diputados fue: en primer lugar, que la Unidad de Finanzas Públicas no logró determinar cuánto dinero se requiere para cubrir los seguros, pues las aseguradoras no le entran tan fácil. porque o ante el riesgo tan alto aumentan los montos de las pólizas o de plano no los toman. Además de que piden determinada edad a los asegurados.

Además, “nos dimos cuenta de que es muy complicado tener una base de datos con la información de todos los municipios”.

Comentó que Irapuato, Valle de Santiago y León sí tienen seguros para policías, con topes de entre 200 mil y 400 mil pesos.

Añadió: “No teníamos el estudio actuarial y nos dimos cuenta de que no quedaba clara la necesidad, y platicando con la diputada Leticia Villegas (quien formaba parte de esta comisión pero el mes pasado pidió licencia) que sería mejor homologar los sueldos en todos los municipios, con equipamiento, compensaciones extraordinarias, capacitación.

“Que el seguro estaba tratando de regular un problema al final, cuando el problema es más complejo”. Por ejemplo, señaló que en muchos municipios no tienen plazas fijas y que la figura del policía no es respetada por la sociedad.

Por lo tanto, planteó, el estado debe replantear ‘un gran paquete’ para que los policías tengan las mejores condiciones laborales.

Propone crear fondo

Joel Arredondo propuso crear un fondo o fideicomiso para diferentes tipos de gastos: capacitación, manutención, prestaciones familiares, becas, manejo de estrés; que se les homologue el sueldo en los 46 municipios.

“Hay que ver cómo constituir el fondo que permita tener la certeza de que todos los policías tienen el mismo nivel de capacitación”, mencionó.

Pero todas sus observaciones no merecieron más comentario que el del diputado priista Rigoberto Paredes Villagómez, quien dijo que debería aprobarse la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado “para que los policías vean que los diputados tenemos la intención”

Después de esto, Guillermo Aguirre aprobó la iniciativa presentada por el PAN.

RC