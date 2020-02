Dan a conocer ruta legislativa para impulsar derechos de periodistas

Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los elementos de la Guardia Nacional a ser respetuosos con los derechos humanos de los delincuentes, porque, a pesar de su actuar, son seres humanos que merecen respeto y el uso de la fuerza tiene límites.

En un video difundido en sus redes sociales de su visita al cuartel de la Guardia Nacional en Tepetitlán, Jalisco, López Obrador celebró que dentro de estos centros se tengan aulas para la capacitación en materia de los límites de la fuerza de esta corporación al momento de actuar contra delincuentes. “Tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos, los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto y el uso de la fuerza tiene límites y es básicamente para la legítima defensa”.

”Celebro que en cada cuartel se tenga tiempo para la capacitación del estudio, de la formación porque se está creando esta nueva institución importantísima para garantizar la paz, pero sin excesos, sin autoritarismos, respetando los derechos humanos”, dijo.

El presidente señaló que los delincuentes que enfrentan a los elementos de la Guardia Nacional “pueden ser hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado, pero aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto”.

“Nosotros tenemos que mirar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie, que no se pierdan vidas, cuidar a ellos y cuidarles a ustedes también”, expresó. Señaló que como autoridades “no podemos exponerlos, por eso no es el uso de la fuerza a discreción, no se puede apagar el fuego con el fuego, no es la violencia con la violencia, no es el mal con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien”.

Aseguró que si gobierno impulsa programas sociales para el desarrollo de la población, “que haya buenos salarios y que haya orden pero sin que haya excesos”.

“Antes, en los gobiernos autoritarios era ‘mátalos en caliente’, hace poco decían en los altos mandos del Ejército: ‘tú has tu trabajo y nosotros nos ocupamos de los derechos humanos’, imagínense”, refirió. Recordó que hasta en las guerras hay respeto a quienes se combate. “No se les aniquila, se les cura”, indicó.