Dan a conocer empresas que siguen sin cumplir las disposiciones de Salud

Notimex

México.-Del total de empresas visitadas durante el Operativo de Inspecciones Federales del Trabajo en el marco de la emergencia Covid-19, solo el 6 por ciento sigue sin cumplir con las acciones extraordinarias ordenadas por las autoridades de Salud.

En este sentido, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, indicó que el 94 por ciento ha cumplido con las medidas; 48 por ciento ya se encontraban cerradas, al 20 por ciento se exhortó al cierre y accedieron, y 26 por ciento realizan alguna actividad no esencial y se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre son las relacionadas al comercio de productos no esenciales, industria automotriz (27%), industria textil (11%), industria maderera, centros de educación, recreación, almacenamiento, fabricación de productos publicitarios (6%), fabricación de productos de plásticos no esenciales (5%), productos metálicos no esenciales (3%) y tiendas departamentales, metalúrgica, productos electrónicos, celulosa y papel (2%).

Las empresas que tuvieron un comportamiento ejemplar son Trico, Baja Nautical, Edumex y Bachoco.

Las empresas que se niegan a cerrar son Grupo Elektra, Autofin México, Campeche Sportswear, Maquilados Hyplasa, refirió durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

RC