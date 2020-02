Dan 30 años de prisión a hombre con enanismo que asesinó a sus padres

Redacción

Los Ángeles.- ‘Mad Mike’ (Mike el Loco) era un estadunidense de 64 años que murió el sábado en un intento por demostrar que la Tierra es plana, luego de que el cohete de construcción casera explotara informó la cadena estadounidense Science Channel.

Hughes “murió trágicamente hoy durante el intento de lanzamiento del cohete que él mismo había fabricado”, indicó el canal, propiedad del grupo Discovery Channel.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos durante este momento difícil”, agregó el canal en su cuenta de Twitter.

Hughes, había construido en su jardín, con la ayuda de un amigo, un cohete propulsado por vapor. Había obtenido el patrocinio de varias marcas para fabricar su nave.

El fallecido declaró a la prensa local que tenía la intención de subir por encima de los mil 500 metros sobre el nivel del mar para demostrar que la Tierra no es redonda, sino que “tiene la forma de un disco volador”.

Imágenes del lanzamiento, al que acudieron muchos testigos en un desierto cerca de su casa, en Barstow, 180 km al noreste de Los Ángeles, circulaban en las redes sociales el domingo.

En ellas se ve como un paracaídas se desprende del cohete unos segundos después del despegue, entonces la nave espacial cambia inmediatamente de rumbo para estrellarse unos cientos de metros más lejos.

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f

— Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020