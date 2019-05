Da Romero Hicks garantía de Guardia Nacional tras leyes reglamentarias

La intervención de la Guardia Nacional en los delitos del orden común deberá ser de manera subsidiaria y a petición de las entidades federativas, agregó

Redacción

Ciudad de México.- El Coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que los diputados del PAN no le regatean su apoyo a este gobierno para ir con todo para ofrecer seguridad a las familias mexicanas y por eso votaron en favor de las cuatro leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, “porque queremos que se reduzcan los homicidios, los robos y la impunidad en las calles de México”.

Explicó que la Ley de la Guardia Nacional establece que el mando operativo reside en un comandante, que deberá estar funcionando separado de cualquier institución armada.

En tanto que la Ley Nacional del Registro de Detenciones determina que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención, deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública obligará a operar con eficiencia, eficacia y transparencia, conjuntando todas las bases de datos de detenciones, armamento, equipo personal de seguridad pública, así como las medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, con las bases de datos de los Ministerios Públicos y de las instituciones policiales de estos tres órdenes de gobierno.

El coordinador de los diputados del PAN lamentó la cantidad de pérdidas humanas que se dan cada día.

Romero Hicks destacó que este apoyo viene precedido de una acción en Parlamento Abierto en las Cámaras de Diputados y Senadores, donde se escuchó a la sociedad civil, a los académicos y a especialistas nacionales e internacionales que modificaron hasta en un 70 por ciento los textos originales de las iniciativas, con el propósito de que recuperar la tranquilidad a las familias mexicanas.

Es importante advertir que, si no se fortalece a los policías municipales y a los policías estatales, no habrá forma de que la guardia alcance, por ello si todo esto no viene acompañado del fortalecimiento de policías, no iremos a ningún lado.

“Apenas tenemos el primer tramo la estrategia. Los diputados del PAN pusimos nuestra parte y dimos muestras de colaboración, ahora le tocará la Ejecutivo Federal convocar a todos para contribuir a la buena marcha de este nuevo organismo, no puede seguir con su discurso de división y demostración a los contrarios”, finalizó.

