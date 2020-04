Da positivo alcaldesa de Magdalena Contreras en Ciudad de México

Redacción

Ciudad de México.- Respondiendo a una pregunta durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no existe ruptura alguna con el sector empresarial, esto tras la inconformidad que algunos empresarios mostraron con el plan de reactivación económica presentado por el gobierno federal.

El mandatario apuntó que no está de acuerdo con el plan presentado sobre endeudar más al país.

“No hay ninguna ruptura, tengo una comunicación permanente con los empresarios. En las últimas horas me he reunido con muchos de ellos. La mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despidan a sus trabajadores y se les mantenga el salario”, aseguró.

El mandatario reiteró que su plan se enfoca en ayudar a los más necesitados primero, es decir los pobres y no al sector empresarial.

“No estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda, no considero que eso sea conveniente”, dijo.

