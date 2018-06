Da Ortiz recuento de propuestas por fin de campaña

El candidato dijo que su plan de gobierno está renovado con aportaciones ciudadanas que se han conjuntado con sus propuestas además de que es importante que sus acciones actuales tengan seguimiento

Nayeli García

Irapuato.- El candidato del PAN a la presidencia municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguró que cerrará con fuerza la campaña rumbo a elección del próximo domingo, en donde ir por una elección continua en lugar de ser un obstáculo se convirtió en su principal fortaleza, pues la ciudadanía quiere continuidad en las obras y proyectos.

“El ciudadano también lo está viendo como un ejercicio de seis años y ni siquiera se está fijando si es tema de reelección o no, al contrario ellos dicen elección continúa es darle continuidad a las obras y trabajo y no nos queremos arriesgar con alguien que tenga que empezar de cero, que llegue alguien que tenga que cambiar el equipo, que llegue alguien que no tenga las capacidades y que no tenga las experiencias; y la gente créeme no está pensando desde el tema político, sino que está pensando desde el punto de vista práctico de lo que es una elección continúa”, comentó el candidato panista.

Dijo que su plan de gobierno está renovado con aportaciones ciudadanas que se han conjuntado con sus propuestas y han fortalecido un plan de gobierno que está orientado para apoyar a la gente.

Ricardo Ortiz Gutiérrez se dijo preparado para la jornada electoral del primero de julio, en donde aseguró que estar blindado para evitar cualquier tipo de impugnación, una vez que la ciudadanía le otorgue el triunfo.

En cuanto a la guerra sucia de la que ha sido objetivo, señaló que los irapuatenses no creen en ese tipo de ataques de los que ya están cansados.

“Cada quien da lo que tiene y quien da guerra sucia de lo que tiene y no nos afecta, hemos hecho una campaña de propuesta y cercana a la gente y quien se siente abajo y están por debajo de las encuestas, es un acto de desesperación que busca enturbiar porque no les alcanza; la gente ya no cree en esa serie de infundios”, dijo.

Esta tarde cerrará la campaña en la colonia Lucio Cabañas a las 6:30 de la tarde.

RECUENTO de Propuestas:

Habitalibidad

Creación de la Clínica Municipal de Hemodiálisis.

Cubrir el 100% los servicios de agua potable, drenaje y alumbrado público en el municipio.

Sustituir el 100% de lámparas de vapor por luminarias LED, Irapuato será la primera ciudad de Guanajuato en utilizar esta tecnología en el municipio.

Construcción de 50 Parques Vecinales.

Construcción de un complejo futbolístico en El Copal y una Clínica de Salud Deportiva.

Aplicar una política de Desarrollo Sustentable que considera el funcionamiento del Parque Ecológico de Irapuato, un relleno sanitario regional entre Salamanca e Irapuato, reforestaciones y reubicación de recicladoras situadas en zonas habitables.

Impulsar la inversión para generar 15 mil nuevos empleos

Programas de empleo permanente y de emprendimiento para adultos mayores. Tarifas preferenciales en agua y predial a los adultos más vulnerables.

Incrementar el número de becas, llegar a 10 mil beneficiarios.

Movilidad

Urbanización de 200 calles en colonias y comunidades.

Implementación de la 1ra Etapa del Sistema Integral del Transporte.

Integración del proyecto ejecutivo del libramiento Ferroviario.

Modernización del segundo cinturón vial (Av. Torres Landa y Calzada Insurgentes).

Ampliación de los puentes vehiculares de Villas de San Cayetano y Villas de Irapuato.

Continuar con el programa de mantenimiento mayor en vialidades en la zona urbana y rural.

Modernización de 30 cruceros vehiculares más conflictivos.

Fomentar el uso adecuado de la motocicleta.

Continuar con los criterios de accesibilidad universal.

Seguridad