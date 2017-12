Da a conocer a empresa para alumbrado público

En el acuerdo se pacta que dará servicio por 15 años al municipio

Onofre Lujano

Acámbaro.- Aprueban en la sesión extraordinaria, la concesión del servicio de alumbrado público en Acámbaro, en base al fallo de la licitacion pública LP/ACA/CONCESION/2017-01 a la empresa Durconsa, S. A. de C. V., la cual brindará este servició en el municipio a 15 años y donde se erogarán 175 millones de pesos.

Los ediles tuvieron en su votación el resultado de 14 votos a favor, y la ausencia de la regidora independiente Olga Lidia Tirado Zúñiga.

Se recordó que el 29 de noviembre del 2017, el Ayuntamiento había ratificado el acuerdo mediante el cual había se había acordado la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio de alumbrado en el municipio y la conveniencia de que lo prestara un tercero.

En base a ello se hizo la convocatoria respectiva en el periódico oficial del estado de Guanajuato, para quien cumpliera con la solicitud correspondiente.

Las bases de la licitación fueron adquiridas por tres empresas; la primera, Sentranco México, S. A. de C. V. , quien en el acto de presentación y apertura de propuestas presentó una disculpa por escrito por no tener ninguna propuesta; asimismo, LUMIPARR, S. A. de C. V no compareció al acto y por ende se tuvo un sólo participante, la empresa Durconsa, S. A. de C. V. asentando para los efectos a que haya lugar que no se rechazó ninguna propuesta.

RC