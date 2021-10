Agencias

Michoacán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ayer su respaldo total al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), a quien designó como su representante y responsable de coordinar los programas sociales en la entidad.

Al presentar el Plan de Apoyo a Michoacán, que prevé un reforzamiento de la seguridad y recursos para el pago de nómina magisterial, el Ejecutivo dijo:

“Expresar de manera muy clara nuestro apoyo al pueblo michoacano, vamos a seguir apoyando y vamos a tener más acción en beneficio del pueblo de Michoacán, más acciones para el bienestar de los michoacanos”.

Acompañado de su gabinete legal y ampliado, el presidente dijo que Ramírez Bedolla lo va a representar en el estado y va a coordinar todas las acciones del Gobierno federal. En materia educativa dijo que la Federación ha transferido los recursos para el pago de la nómina al magisterio, ya que se deben cuatro quincenas porque desviaron los fondos.

“La propuesta que hicimos para que se resuelva en definitiva, se tendrá una sola nómina y se va a federalizar toda la nómina de los maestros michoacanos. Ya no se va a enviar el dinero aunque Alfredo es un hombre honesto muy distinto a otros, no habrá intermediarios se le va a entregar de manera directa a los maestros”.

Recuperar la paz

López Obrador aseguró que para recuperar paz y tranquilidad en Michoacán no es haciendo la guerra, porque eso ya resultó un fracaso, sino que debe aplicarse la legalidad.

“La política en materia de seguridad está bien definida, no es declarar la guerra, eso ya quedó atrás, porque eso además de inhumano resultó un rotundo fracaso, esa no es la estrategia, tampoco combatir a un grupo y proteger a otro. Es legalidad sin impunidad para nadie, es no inclinarnos en favor de nadie”.

Al presentar el Plan de Apoyo para Michoacán, en el Palacio de Gobierno, el Ejecutivo dijo que se respaldará de manera destacada a Michoacán para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia y que se siga ampliando la Guardia Nacional con 40 cuarteles en todo el territorio. Afirmó que no se van a establecer relaciones de complicidad con nadie.

El secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, informó que reforzarán la presencia de las fuerzas armadas con más de 17 mil elementos. La estrategia prevé reforzar la presencia en Morelia y Uruapan, que forman parte de los 50 municipios prioritarios, con el objeto de reducir el delito de homicidios.

Explicó que la zona de Aguililla y Tepalcatepec con distintas acciones se logró que uno de los grupos delictivos, el Cartel de Jalisco Nueva Generación retrocediera hacia los límites con el estado de Jalisco.

“Se logró tener presencia militar en las poblaciones; se reactivó el tránsito, se estableció una mesa de diálogo en Aguililla, con la población inconforme, cambio de actitud y se restablece el abastecimiento de insumos y la población desplazada retorna sus lugares de origen”.

Acciones

La SEP realiza gestiones con Hacienda para el pago de nómina atrasada a docentes que corresponden al gobierno federal. Se estima para cerrar este año un presupuesto de 3 mil 084 millones de pesos. Y celebró la decisión del gobernador de regresar a clases presenciales.

El programa Sembrando Vida ya es una realidad en Michoacán con la integración de mil sembradoras y sembradores más, mientras que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores incorpora a más de 87 mil nuevos derechohabientes.

