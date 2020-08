Curva de contagios sube drásticamente; hay 39 defunciones más

Redacción

Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del PRI por conducto del diputado Héctor Hugo Varela Flores presentó una reserva al artículo Tercero Transitorio del dictamen mediante el cual se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, a fin de que la toma de datos biométricos como los son fotografía y huellas dactilares requeridas para el canje de placas, se lleve a cabo una vez concluida la contingencia sanitaria por Covid-19.

Lo anterior, para no enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía y que no se obligue, al menos por ahora, a que los ciudadanos sean sometidos a toma de datos biométricos exponiéndolos al quitarse sus caretas y cubre bocas, así como a tomar sus huellas dactilares, a contraer el virus que nos ha aquejado ya por varios meses.

A consideración del diputado Varela, la afluencia de personas que acudirán a realizar el trámite de canje de placas, muchos sin duda asintomáticos, podría acelerar la cadena de contagio en nuestra entidad, y por lo tanto, buena parte de los guanajuatenses podrían contraer el virus del COVID-19.

“En otras palabras, no podemos decirle a la ciudadanía, quédate en casa y sal solo para cuestiones estrictamente necesarias, y a la vez, convocarles a realizar el canje de placas vehiculares como si este trámite fuese considerado dentro de los esenciales o de importancia para la ciudadanía guanajuatense”, destacó el diputado Héctor Hugo Varela Flores.

A favor de la reserva se registraron 16 votos correspondientes a los diputados del GPPRI, Morena, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Partido del Trabajo y de la diputada independiente Paola Angélica Yáñez, en tanto que se registraron 20 en contra, de los cuales 19 fueron del PAN y uno de Movimiento Ciudadano.

De esta forma, el grupo mayoritario en el Congreso del Estado de Guanajuato no permitió que la toma de fotografías y huellas dactilares que se plantean como requisito ahora ante el trámite de replaqueo, se realicen una vez que las autoridades federales y estatales den por concluida la contingencia sanitaria, desatendiéndose el mensaje de que los ciudadanos no deben salir de sus hogares salvo para cuestiones meramente importantes que no impliquen poner en riesgo su salud y a realizar labores que han sido determinadas como prioritarias.

“No podemos evidenciar desde este órgano del poder, un comportamiento contradictorio al paradigma de crisis de salud, económico y social por un trámite burocrático, bajo argumentos y premisas falsas”, acotó el diputado del Grupo Parlamentario del PRI.

