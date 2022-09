Los aumentos en transporte de insumos y los problemas con las cadenas de suministros afectan la economía de los curtidores de Guanajuato

Fernando Velázquez y Jazmín Castro

León.- Empresarios de la curtiduría se han visto fuertemente impactados por el incremento de los precios de logística para importar productos. Esto ha derivado en que se reduzca su liquidez o incluso tengan que recurrir a créditos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur), Ricardo Muñoz Arrona, quien de entrada señaló que si antes de la pandemia un flete para traer insumos desde Asia costaba 1 mil 800 dólares, ahora su precio oscila entre los 15 mil y 20 mil dólares.

Lee también: Advierte CANACO fin de año desalentador por lenta recuperación económica

Sin embargo, ese no es todo el problema, porque también la contingencia sanitaria fracturó las cadenas de suministro. Debido a esto, los fletes tardan más en llegar.

Por esta situación, explicó, muchos curtidores del estado optan por comprar insumos por adelantado, como el cromo. Sin embargo, eso provoca que se reduzca de forma considerable su flujo de efectivo o incluso que tengan que solicitar préstamos.

“Las medidas han sido ser más eficientes, las compras hacerlas con mucho mayor estudio y tener exclusivamente el inventario que se ocupa, pero no solo eso, ahora el empresario ha tenido que adelantar las compras y eso genera falta de liquidez o tienes que recurrir a líneas de crédito”, dijo.

Tenería. Foto: Especial

El líder de la CICUR indicó que todos estos factores naturalmente han impactado el precio final de sus productos. Pero advirtió que tampoco pueden trasladar el 100% de estos incrementos al costo, por lo que las utilidades también se ven mermadas.

“Definitivamente no puedes reflejarlo al 100 por ciento porque luego te sales del mercado, siempre habrá alguien que ofrece más barato, pero no sobre las mismas condiciones. ¿Y qué es lo que hace el cliente final? Se va con quien dé el precio más barato de entrada”, dijo.

Ante crisis, zapateros de León encuentran nuevas plataformas de venta

El calzado leonés ‘la está rompiendo’. Y es que vendedores aprovechan las plataformas y logran incrementar sus ventas entre un 40% y 60%.

“Se vende de todo, bolsa, chamarra, calzado en piel y sintético con precios económicos y otros no tanto, pero hay para todos los gustos ¡Pásele!”, así es como vende sus productos Jorge Santos.

Foto: Jazmín Castro

Aseguró que con la pandemia por la COVID-19 tuvo que hacer una reingeniería en su negocio que estaba en la Zona Piel.

En el primer año de pandemia, Jorge ya no pudo sostener la renta, sueldos y pago de proveedores. Así su negocio cayó en picada y se sumó a las filas de los 150 locales que bajaron sus cortinas definitivamente.

Sin embargo, no todo estaba perdido, gracias a que un familiar le tuvo fe.

“Me prestó como 70 mil pesos para invertirlos de nuevo. Me ayudo porque yo también le ayude mucho en su momento y pues confió en mí. (…) Era mi última oportunidad y no era mucho dinero”, pero logró darle la vuelta al cabo de unos meses.

Después de pensar cómo le haría para volver a entrar al ramo del comercio, decidió emprender en redes sociales.

“Hice una página gratuita en redes, subí de todo, compañeros que me fiaron calzado y que me dejaban tomar fotos de lo que traían y cuando me pedían lo apartaba de mayoreo. Me fui a otros estados cercanos a vender en tianguis y vender hasta llegar a Monterrey”, indicó.

Plataforma digital donde Jorge Santos vende su calzado. Foto: Jazmín Castro

Poco a poco repartió sus tarjetas de presentación, y pronto ya le hacían pedidos ‘grandes’. Finalmente comenzó a colarse en otras plataformas.

Por lo anterior a casi dos años de cerrar su local, aseguró que ya no le interesa trabajar en un puesto establecido porque son más gastos. Ahora renta solo una bodega y de ahí manda sus pedidos. Incluso ha logrado llegar hasta Sudamérica con el calzado leonés.

Te puede interesar: CICEG inaugura su laboratorio del calzado en León

“Lo han llevado hasta Colombia y Brasil, aunque no es tanto. Como la bota, que es lo que más vendo en el norte del país, creo que ahí es mi fuerte”, indicó.

Al igual que él, su familia sigue sus pasos y aseguran que buscan posicionar a León con el calzado de calidad en piel que aquí se fabrica. “La estamos rompiendo”, concluye orgulloso.

Quizás te interese:

JRP