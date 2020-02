Cumpliré con incremento de salario a policías, soy un hombre de palabra: Alejandro Navarro

María Espino

Guanajuato.- Siempre sí habrá incremento del 10% al salario de los policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de capital, así lo aseveró el Presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña, quien apenas el lunes anterior había declarado que de momento no podría homologar salario debido a que, quizás, ya no se aplicaría el incremento al cobre por permisos a comerciantes fijos y semifijos.

Navarro manifestó que el aumento salarial fue una promesa que él le hizo a los policías durante su periodo de campaña y no les puede fallar sólo porque un “seudo comerciante” no quiera pagar.

Al cuestionarle si su cambio de opinión se debió a lo dicho por Rolando Alcántar Rojas, presidente de la Comisión de Seguridad Publica y Comunicaciones del Congreso del Estado, aseveró que esto nada tuvo que ver en su decisión, incluso comentó que no le importa lo que hayan dicho y subrayó que él es un hombre de palabra y no incumplirá a los policías.

Finalizó diciendo: “soy un hombre de palabra, un hombre cabal, yo hice un compromiso, yo me comprometí a subirles el 10% al salario, a mí no me importa lo que hayan dicho o dijeron; me importa lo que yo dije y les comenté que cada año les voy a subir el 10%”.

G.R