Cumplen su promesa e ‘invaden’ el Área 51

Las docenas de personas que se reunieron en la base militar en el desierto de Nevada ya son vistos como una anécdota, a pesar de que se encuentran todavía reunidos en los alrededores. Se les ve vistiendo disfraces y realizando carreras ninja

Redacción

Estados Unidos.- El miedo de que miles de personas pudieran aparecerse en el Área 51 este viernes resultó inncesario, ya que solo unas cuantas docenas de personas aparecieron en la secretiva base militar.

Millones de usuarios habían respondido una publicación realizada en junio en la red social Facebook, en la que se hacía un llamado a invadir la base el 20 de septiembre para “ver a los aliens“.

Pero hasta el momento ninguno de los congregados ha intentado entrar al lugar y solo una personas fue arrestada por orinar cerca de la reja.

En el pasado junio, un estudiante de California llamado Matty Roberts, publicó un evento invitando a la gente en Facebook a invadir la base militar en grandes multitudes para sobrepasar la seguridad.

A solo días de la publicación, esta se había vuelto una sensación viral causando encabezados a nivel mundial, más de tres millones de personas expresaron interés en tomar parte del evento.

Las autoridades sin embargo manifestaron que no tolerarían un intento de traspaso y advirtieron a esta comunidad de desistir de sus planes.

A pesar de la anticipación solo 75 personas se presentaron y ninguna intentó entrar. La invasión pronto se convirtió en una celebración a pequeña escala.

En el lugar se observaron personas con vestimentas más que interesantes y muchos de ellos aprovecharon para correr al ‘estilo ninja’ de la serie japonesa animada ‘Naruto‘.

Ladies and gentlemen (and others), your #Area51 Naruto run. pic.twitter.com/zMtQ8Pzy8r

— Christopher Lawrence (@Life_OnTheCouch) September 21, 2019