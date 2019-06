Cumplen deseo de abuelita, ser tratada como una criminal

La mujer de 93 años siempre quiso estar ‘en el lado oscuro de la ley’ por lo que su nieta solicitó ayuda a la policía para hacer esto realidad

Redacción

México.- Una anciana que aparentemente está viviendo sus últimos días pidió que le concedieran un último deseo, ser arrestada y llevada a la comandancia de policía, como toda una ‘chica mala’

Pam Smith, nieta de la mujer identificada como Josie agradeció públicamente a la policía por contribuir al deseo de su abuela

“Muchísimas gracias a la policía por arrestar a mi gran abuela Josie. Ella tiene 93 años y su salud está fallando, así que quería ser arrestada por algo antes de que sea demasiado tarde. Ella tiene un corazón de oro y lo disfrutó mucho hoy. Gracias por concederle el deseo”.

Según relató Smith a The Guardian que lo único que Josie quería era una experiencia diferente para recordar, pues toda la vida ha sido una persona tranquila.

“Ella es bastante tranquila y quería hacer algo como esto mientras aún tenga la fuerza para disfrutarlo. Ha sido buena persona toda su vida”.

Por su parte, la policía de Manchester dijo estar feliz de haberla ayudado a cumplir su deseo.

La señora quería ser arrestada y llevada a una de nuestras estaciones de policía para que pudiera experimentar lo que era estar en el lado oscuro de la ley”.

Así que con todo planeado, el pasado 22 de junio, los oficiales llegaron a casa de la mujer para arrestarla, llevarla hasta las celdas y ‘detenerla’ en una de las salas de interrogatorios toda la tarde hasta su salida. Qué hermoso que haya cumplido su sueño, pero también qué padre que las autoridades del país estén dispuestas a ayudar a las personas, sea cual sea su necesidad.

Hello, I'm glad our officers could help out, looks like she got the full experience! Give our best to Josie and I'll try and pass your message back to the officers who kindly helped out.

— Greater Manchester Police (@gmpolice) June 25, 2019