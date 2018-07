Cumplen con multa establecimientos que violaron ‘ley seca’

Efrén López, titular de Fiscalización en la capital, dio a conocer que están haciendo revisiones a los que no han pagado para que no operen, pues dijo que de hacerlo sin cubrir la sanción, serán amonestados severamente

María Espino

Guanajuato.- El titular de Fiscalización en la capital del estado, Efrén López Rodríguez, informó que la mayoría de los veinte establecimientos que fueron clausurados por vender productos alcohólicos durante el periodo de ‘ley seca’ durante la pasada jornada electoral, ya pagaron sus respectivas multas.

El funcionario no precisó cantidades, sólo dijo que han estado cumpliendo y aseguró que inspectores de Fiscalización están haciendo revisiones a los establecimientos que incumplieron y que no han pagado para que no operen, pues dijo que de hacerlo sin antes cubrir la multa que se les impuso, podrían ser sancionados severamente.

El funcionario recordó que la mayoría de estos establecimientos están en la periferia de la ciudad, principalmente en comunidades rurales; no precisó nombres de los comercios ni de los poblados en los que se encuentran.

MEJZ*