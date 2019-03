Cumple Tarantino 56 años y lo celebramos con los mejores tráilers de sus películas

Uno de los directores más exitosos de la industria del cine en Hollywood, creador de ‘Perros de reserva’, ‘Pulp fiction’, ‘Los 8 más odiados’, entre otras películas, festeja hoy su cumpleaños

Redacción

Ciudad de México.- Quentin Jerome Tarantino, uno de los directores más exitosos en el mundo del cine en Hollywood cumple 56 años de vida, mismo año en el que estrenará su novena película ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Nació un 27 de marzo de 1963 en Knoxvillw, Tenessee; en su carrera ha dirigido 9 películas de 10 que aseguró que haría en toda su vida.

Aquí celebramos su trayectoria con los tráilers de sus películas:

Reservoir Dogs’ (1992):

‘Pulp fiction’ (1994):

‘Jackie Brown’ (1997)

‘Kill Bill’ (2003):

‘Death Proof’ (2007):

‘Inglourious Basterds’ (2009):

‘Django Unchained’ (2012):

‘The Hateful Eight’ (2015):

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019):