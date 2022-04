Luego del golpe de la pestalotia al cultivo de fresa en Irapuato, las plantas contaminadas podrían ser destruidas como parte de un protocolo de seguridad

Nayeli García

Irapuato .- La Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural buscará incluir el cultivo de la fresa en el seguro de riesgos catastróficos ante los daños que causó la plaga de la pestalotia, además de implementar un protocolo de sanidad, ya que, incluso, podrían llegar a destruir los cultivos de plantas contaminadas.

El secretario Paulo Bañuelos Rosales estuvo en el Cesaveg, en donde ya se trabaja en la atención de esta plaga, y desde febrero de este año, cuando los freseros advirtieron de la presencia de la pestalotia, se trabaja en el protocolo que será discutido el próximo 28 de abril.

Bañuelos ejemplificó que en el protocolo se incluye, que si se detecta que alguna planta contaminada salió de cierto vivero, se va a tener que destruir toda la producción, así como si se detecta que los fresicultores no desinfectaron adecuadamente la tierra para el cultivo, se va hacer lo procedente.

“Vamos a tener que emplear lo que es la facultad que tiene la secretaría para estar conservando la sanidad que tiene Guanajuato”, advirtió el secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural.

Sin apoyos; niega afectación del 90% a fresas

En este momento, dijo que no se puede dar apoyos a los fresicultores que fueron afectados, que oscilan entre los 150, además de no es temporada de fresa en Guanajuato, por lo que descartó que la falta de fresa en los mercados sea producto de los daños de la pestalotia, que afectó entre un 25 a 30% la producción y no el 90% como algunos inexpertos señalaron.

“Voy a pedir al seguro catastrófico que incluya dentro del seguro el cultivo de la fresa, eso sí lo voy hacer, para que a la hora que tenga problemas con ese hongo, se activa el seguro catastrófico y se da ayuda de 2 mil 500 pesos por hectárea, que es muy poco pero el Estado está preocupado, pero el Gobierno Federal antes ayudaba con el seguro, pero ahora no hay nada”, precisó.

Con este seguro los nuevos cultivos estarán protegidos si es que llegan a ser afectados por la pestalotia, que es un hongo que ataca a la planta madre de la fresa, que es de donde se sacan las pequeñas plantas que se llevan al campo para producir la fresa; por lo que se busca que la planta salga de origen sin el hongo, por lo que el protocolo también contempla sanear los viveros con fungicidas y demás productos químicos para favorecer la sanidad de la planta.

Señala a pequeños productores

“Aquí lamentablemente hay pequeños productores que muchas de las veces producen su propia planta sin ninguna sanidad, sin ninguna supervisión de nadie y vamos a tener especial cuidado en eso, porque a la hora que se nos infecte una huerta va haber un desorden en el fresa, pero estamos trabajando fuertemente en ese tema, es un dedo que no quitaremos del renglón”, puntualizó.

En Guanajuato se plantan aproximadamente 800 hectáreas de fresa, y con la presencia de la pestalotia fue Pénjamo, Guanajuato Capital y en tercer lugar Irapuato, los que resultaron más afectados por este hongo, que se presume está en Michoacán y Jalisco.

