Culpan comerciantes al frío por alza de precios

Los usuarios señalan como causa al desabasto de gasolina; por otro lado, los vendedores aseguran que muchos productos han bajado su costo y culpan al clima u otros factores

Cecilia Cornejo

Celaya.- Pese a que los comerciantes del Mercado de Abastos aseguran que la alza de algunas verduras tales como el jitomate, nopales, tomate así como el chile serrano, este último en 100 pesos el kilo; es debido a las heladas y cambios de clima que se presentaron anteriormente y no debido a la escasez de gasolina que hoy en día se vive no sólo en Celaya, sino en el todo el estado.

Sin embargo, los usuarios contradicen a los comerciantes, pues coincidieron que los precios elevados se dieron al mismo tiempo que comenzó el desabasto de combustible, además de incrementar el costo no sólo en la verdura sino en los productos básicos.

Celayenses que comúnmente acuden a hacer sus compras al mercado de abastos, se percataron así como las verduras también el frijol subió su costó, aunque éste no fue tan elevado como el del chile serrano, ya que éste por lo regular tiene un costo de 20 pesos máximo el kilo.

“Todo nos suben de un día para otro, el fríjol, el nopal, lo más básico entonces qué quieren que comamos, si todo está bien caro”, mencionó una de las compradoras, Lourdes Domínguez.

“Los productos básicos han subido el 100%, como el jitomate, nopal y chile verde”, comentó Martha ‘N’.

Se defienden los comerciantes

Mientras que los comerciantes reiteran que el alza de costos, no es debido al desabasto de combustible, puesto que los precios subieron desde antes que comenzará la problemática.

“La gente piensa que por el alza de gasolina, algunos precios han subido, antes al contrario varios están bajando, ya que los productos que nos traen del campo, no han tenido problema en traernos la mercancía mientras que otros no los traen de lugares donde no hay problema de falta de gasolina”, explicó Juan, comerciante.

Sin embargo la comerciante Graciela Calderón, detalló que en la exportación de la fresas han surgido problemas ya que sus empleados tienen que ir a recogerla al estado de Sinaloa, y aunque el problema de escasez de combustible no se presentado allá, el conflicto es ir por la mercancía.

Asimismo agregó que las ventas han bajado más de un 50%, ya que la afluencia de gente en menor, pues antes se podía observar gente haciendo sus compras, hasta el tráfico vehicular era abundante; sin embargo ahora son las personas que acuden al mercado de abastos.

“Ahora tenemos que ir a formarnos primero a las largas filas de la gasolinera, para cargar nuestra camioneta y poder venir después a surtirnos, porque ahora con esto de la falta de combustible no podemos hacerlo el mismo día o cargamos gasolina o venimos al mandado”, dijo Rosendo de Jesús Hernández, originario del Pueblo de Ixtla.

“Ya no puedo venir a cualquier hora a hacer mis compras, pues con la falta de gasolina, tengo que venirme en el autobús, y éstos ahora tardan más en pasar, antes pasaban cada 15 minutos y ahora tardan hasta una hora”, expresó Raúl.