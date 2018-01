Culpan a Norma Gámez de no poder acreditarse

Niegan que sea por no contar con la carta de no antecedentes penales; los locatarios habla mal de nosotros, denuncian promotores turísticos

María Espino

Guanajuato.- Cristian Rojas y Roberto García, ambos promotores turísticos que operan en la Plaza de Los Ángeles, niegan que tengan antecedentes penales y que por esa razón no les quieran entregar las acreditaciones para trabajar bajo ley, incluso mostraron a correo las cartas de No antecedentes de faltas administrativas emitida por el comisario de la dirección de Policía Preventiva, Juan José Vázquez Villanueva, con fecha del 23 de noviembre del 2017, lo que contradice lo dicho por Norma Gámez, quien dirige la Asociación de Comerciantes del callejón del Beso.

Los quejosos también mostraron a correo un documento de no antecedentes penales que les entregó la Procuraduría General de Justicia del Estado a través del Centro de Atención y Servicios con fecha del 5 de octubre del 2017.

“La señora Norma Gámez y la señora Luz Gloria Ortiz Lozano han sido los principales factores para no podernos certificar por que no se ha querido trabajar con ella, siempre hemos sido independientes y no hemos querido estar sujetos a una empresa, nosotros sabemos hacer las cosas (…) nos negamos desde un principio por que no hay un buen vínculo y es muy humillante (…) por una simple acreditación nadie va a aceptar malos tratos”, dijo uno de los promotores turísticos.

Cristian Rojas aseveró que tanto Norma Gámez y Luz Gloria Ortiz, quien atiende el módulo de información que está en dicha plaza, no quieren que ellos sean acreditados y que se aprovechan de la relación que tienen con el director de Turismo municipal, Salvador Jaime Arroyo, a quien le han hablado mal de ellos y por eso no les ha dado respuesta.

Roberto García Méndez, otro de los promotores afectados, dijo que en Fiscalización municipal les han pedido una carta de recomendación de los comerciantes que se ubican por el Callejón del Beso, pero que no la han podido obtener debido a que Norma Gámez y Luz Gloria Ortiz se han dedicado a hablar mal de ellos con los locatarios de la zona.

Explicó que son cuatro los promotores que no cuentan con acreditación y que trabajan en la Plaza de Los Ángeles desde hace varios años dando información a turistas y colaboran directamente con algunos negocios mandando clientes, precisó que el propietario de la dulcería ‘La Catrina’ les iba a entregar el documento pero que lo canceló luego de que Norma Gámez habló con él, esto pese a que los conoce de hace años y nunca han tenido problemas.

