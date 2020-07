Cuidan uso obligatorio de cubrebocas; una de cada diez personas no lo usan

Roberto López

San Miguel de Allende.- De 10 personas que ya comienzan a transitar por la vía pública, una es la que no usa cubrebocas, según dio a conocer el gobierno local.

En San Miguel de Allende es obligatorio desde el primero de mayo y a la fecha van dos personas sancionadas por no acatar el Bando Municipal.

Desde el 30 de abril, el Ayuntamiento aprobó la obligatoriedad del uso de cubre bocas en espacios públicos, transporte público y establecimientos. La medida entró en vigor el 1 de mayo, y quien incumpla la medida la sanción va desde apercibimiento hasta arresto por 36 horas o multa por más de 8 mil pesos.

A la fecha, van dos personas que fueron arrestadas por desacato a la autoridad, luego de que se les invitó a su uso y al oponer resistencia, elementos de Seguridad Pública los arrestaron, en ambos casos, los dos hombres permanecieron 36 horas en los separos.

En San Miguel de Allende comienza la presencia de más personas en vía pública, por ello, elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, como de la Comisaría de Policía y de Tránsito, así como de Protección Civil invitan a la población a usar el aditamento de protección, con el que se busca reforzar las medidas de atención, prevención y contención del Covid-19.

Josafat Enríquez López, titular de la Coordinación de Protección Civil, informó que se percibe que quienes no usan el cubrebocas es porque ‘se confían’ pero “este virus no distingue si son o no de la misma familia, así es como se está propagando, porque bajan la guardia y creen que los contagios no se darán porque no interactúan con otras personas”, refirió.

Sin embargo, están en el constante operativo de previsión, invitan a la gente a que lo use y les recuerdan que es obligatorio.

Este miércoles 15 comenzará la reactivación económica de hoteles, con la apertura al 40% de su capacidad, siempre y cuando tengan su certificado ‘Primero la salud’.

De lo implementado por el gobierno municipal para reforzar las medidas de prevención, están que el 20 de marzo emitieron las restricciones para evitar la propagación; el 25 de marzo salieron a los espacios públicos los 70 funcionarios de todas las direcciones de gobierno, mujeres y hombres que voluntariamente se sumaron al ‘Ejército de Sanitización’.

El primero de abril, todos los permisionarios del transporte firmaron el convenio de colaboración para acatar, al interior de sus unidades, los protocolos de higiene; a la fecha hay operativos permanentes en las 207 unidades.

Los espacios públicos permanecen cerrados desde el 4 de abril, sus bancas y áreas de convivencia fueron inhabilitadas. En suma, el 17 de abril, comenzaron actividades los ‘Guardianes de la sana distancia’ inspectores de las direcciones de Fiscalización, Medio Ambiente, Mercados, Espacios Públicos, concientizan a la población de guardar la distancia, usar cubre bocas y lavarse las manos constantemente.

Recientemente, comenzó también la nebulización de edificios públicos, mercados y transporte urbano, y la próxima semana comenzarán operación los arcos sanitizantes, como medida de reforzamiento, en los accesos a Jardín Principal.

